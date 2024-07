La tercera ola de calor llega con polvo del Sahara

Viene la tercera ola del verano. El jueves despedimos la segunda, pero no hay tregua. El descenso de las temperaturas durará hasta mediados de la próxima semana, pues la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que subirán a causa de una DANA en el Atlántico que arrastrará polvo en suspensión del Sahara y se expandirá por la Península. Se espera que en la Comunitat Valenciana se note más el calor a partir del miércoles, cuando de nuevo las máximas rondarán los 42 ºC en el interior de Valencia. La previsión para hoy sábado y mañana domingo es de máximas cercanas a los 36 ºC

Para este sábado se esperan máximas que rondarán los 36 ºC en Cofrentes, Ayora, Ontinyent, Xàtiva, Moixent, La Font de la Figuera y Villena. La costa valenciana estará alrededor de los 30 grados a media tarde. Asimismo, el Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana señala la «ausencia» y nivel «bajo» de riesgo en todas las comarcas salvo en Els Ports, donde será «alto». Para el domingo el mercurio rondará los 34 grados en buena parte del territorio. Donde más apretará la canícula será en el interior norte de Alicante: Elda, Novelda, El Pinós y Salinas.

La previsión de los próximos 7 días en la ciudad de València / Aemet

El criterio que se sigue en España para activar el aviso por ola de calor es «la previsión de superación de umbrales de nivel naranja o rojo en como mínimo un 10 % de las zonas de aviso de Meteoalerta durante al menos tres días de un período de cuatro consecutivos», explican José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, y Rubén del Campo Hernández, responsable del Área de Información meteorológica y climatológica de la Aemet.

Por el momento, las temperaturas diurnas más elevadas registradas en la Comunitat Valenciana durante las dos alertas de ola de calor activadas por la Aemet han sido los 44,5 grados en Ontinyent, 43,8 en Carcaixent y los 42,5 en Bicorp del sábado 20 de julio. También están presentes los 42,4 ºC que se dieron en Ontinyent y Jalance este pasado miércoles 24 de julio. Pero previas a estas máximas, y fuera de los días de aviso de ola de calor, están las del 15 de julio que llegaron a 42,3 en Xàtiva y 41,2 en Ontinyent.

¿Cómo se declara una ola de calor?

Desde hace dos semanas parece que el calor se ha convertido en una constante. Cuando la Aemet avisó de la llegada de la primera ola de calor, en la Comunitat ya apretaba con máximas de más de 42 ºC. Sin embargo, esos días no están comprendidos dentro de ningún episodio. "El criterio para su emisión es que se prevea la superación de umbrales de nivel naranja o rojo en al menos el 10 % de las zonas de aviso de Meteoalerta en al menos tres días de un período de cuatro consecutivos", explican José Ángel Núñez, jefe de sección de Climatología de Aemet en la Comunitat y Rubén del Campo Hernández , Área de Información meteorológica y climatológica de Aemet. Las jornadas de calor que se dieron aquí no fueron generalizadas en más partes de España, por tanto no se registró.

Para que se declare una ola de calor, esta debe afecta a más del 10% de las zonas del Estado / Aemet

Las máximas de las olas de calor recientes

