Récord con nombres valencianos: Los primeros que consiguen hacer el Camino de Santiago en 25 horas

La duración del Camino de Santiago suele depender del número de kilómetros que vayan a realizar los peregrinos, elegiendo la mayoría de ellos las rutas cortas de algo más de 100 km y normalmente se necesitan entre 4 y 5 días para completarlo. Pero hay personas que deciden salir a la aventura y hacerlo en algo más de un día. Este último caso corresponde a Pepe Vanaclocha (32 años), Miguel Fuentes (23), Paolo Fiarni (29) y Diego Fuentes (33). Son cuatro amigos y profesores de Educación Física de Valencia que decidieron hacer el Camino sin parar desde Sarria hasta la Catedral, siendo los primeros en completarlo de esta manera.

Salieron de València a las 10 de la mañana, llegaron a Sarria a las 9 de la noche de ese mismo día y acabaron en Santiago el miércoles después de los fuegos del Apóstol. Realizaron unos 115 kilómetros y más de 160.000 pasos.

Motivos

El reto surgió de manera espontánea en una cafetería, donde los amigos discutían posibles desafíos físicos. “Nos motivamos un día en una cafetería y empezamos a proponer retos absurdos, a ver si seríamos capaces de cumplirlos. Nos comprometimos para hacer este reto”, comenta Pepe Vanaclocha. Inspirados por experiencias previas de dos miembros del grupo, que ya habían recorrido el Camino de Santiago en tres días, decidieron intentar algo más ambicioso: completarlo sin parar en solo 24 horas, aunque al final lo hicieron en 25.

A pesar de la dificultad del desafío, Pepe afirma que él no llevó a cabo una preparación especial. “Simplemente era tirar de corazón y estar en forma durante todo el año”, explica este profesor de Educación Física, que además es triatleta y participa regularmente en competiciones de larga distancia. Sin embargo, “dos amigos, que son hermanos, y además viven juntos, sí que salieron a andar un poco para acumular pasos, pero en mi caso, ya que hago competiciones de larga distancia varias veces al año, me mantengo en buena forma física, por lo que no he realizado ninguna preparación específica”, añade. En un camino tan exigente, aprovechaban el final de cada etapa para comer y descansar. “Compramos barritas energéticas, geles con glucosa y con cafeína, además de beber mucha agua, y a base de esto funcionábamos. Pero al final de etapa, cuando era de día, parábamos en algún establecimiento, comíamos algo sólido, un café y seguíamos la ruta. No perdimos mucho tiempo en la parada”, aclara.

Dificultades

No fue un camino fácil para ellos, teniendo que hacer frente a algunas dificultades. “Uno de los cuatro se torció el tobillo cuando quedaban más de 50 km y tuvimos que parar a hacerle un vendaje, y lo terminó cojeando un poco, pero en ningún momento quiso abandonar”, admite. Y además explicó que “nunca estuvo la opción de abandonar. La mente siempre está en terminar e ir contando lo que llevas y lo que te falta. Hubo momentos de flaqueza, pero nos íbamos animando entre nosotros.”

Su llegada a la Catedral coincidió con los fuegos del Apóstol, lo que considera como mágico.

Próximos retos

Si bien Pepe Vanaclocha y sus amigos no se plantean repetir el mismo reto, consideran la posibilidad de llevar a cabo uno similar. “Volvería a proponer una situación similar. A lo mejor otra parte del Camino, 24 horas, o a lo mejor un poquito más de kilómetros porque hemos aprendido mucho de esta experiencia”, comenta. Y admite que recomendaría hacerlo a la gente si está bien preparada a nivel físico y mental, y si va con la compañía adecuada.