Criminólogo a los 79 años en la Universidad de València

Pasión por aprender y atesorar conocimiento. Es lo que ha marcado la vida de Javier López, un valenciano de 79 años de edad que, hace unos días, presentó su Trabajo Final de Grado (TFG) en la Universidad de València. Consiguió un «Notable» y eso le ha permitido obtener el título del Grado en Criminología para alegría propia y, también, para la de sus familiares. «Estamos muy orgullosos de él», explica emocionada su hija Victoria a Levante-EMV.

No es el primer título académico conseguido. Acumula tres carreras universitarias —Económicas y Derecho, además de la aprobada recientemente— y cuatro títulos de máster; uno de ellos en Auditoría Financiera. Tras obtener el último título, ha decidido darse un respiro y detener sus ansias por acumular conocimiento y diplomas colgados en la pared de casa. Pero, ¿de dónde vienen esas ansias de conocimiento?

«De joven no pude estudiar —, confiesa—. Éramos ocho en casa y las circunstancias no me lo permitieron». Tuvo que esperar a casarse, formar una familia y tener un empleo estable para mantener a su familia. Fue entonces cuando decidió estudiar. Se matriculó en Económicas, «me aficioné y ya no he parado», comenta entre risas cargadas de nostalgia.

No fue fácil porque tuvo que compaginar los estudios con su trabajo como jefe de zona en Caja Rural. El modelo de estudios, menos basado en la presencialidad, le permitía ir solo cuando podía al aula; los viernes por la tarde. «Iba a clase, pedía los apuntes y durante el fin de semana me preparaba los míos y, con eso, ya estaba listo para afrontar la próxima semana» de estudios».

Esa agilidad para retener el conocimiento la ha perdido. Lo reconoce. Es fruto de la edad, de hacerse mayor. «Ahora, tomaba los apuntes; luego los pasaba a limpio —, explica—. A continuación, me los subrayaba y los leía». ¿Cuál era el problema? «Después no me acordaba de nada», lamenta. Aun así, su organización y claridad hace que los suyos sean los apuntes más codiciados de la universidad. «Todos me los pedían para estudiar después», cuenta. E incluso le han ofrecido comprárselos para revenderlos por uno de los grupos de WhatsApp en el que se comercializa con los apuntes.

Cursar Criminología le ha hecho ponerse las pilas en esos asuntos tan modernos de las nuevas tecnologías. Antes de empezar la carrera, era ajeno y reacio a instalarse la aplicación, pero cuatro años después, está en el grupo de la clase. «No paran con los mensajes, para arriba y para abajo —, explica—. La verdad es que la relación es muy fluida con todos mis compañeros. Me llevo bien con todos». Su hija lo corrobora: «No quería ni pensar en instalarse el WhatsApp, pero le ha venido bien convivir con los jóvenes de ahora». Y es que son casi 60 años los que separan generacionalmente a Javier con sus compañeros de clase. Por eso, se ha convertido «en el padre de todos ellos».

Nuevos tiempos

Además del salto generacional, volver a estudiar le ha hecho percibir los cambios que se han producido en el ámbito universitario, con la irrupción de la mujer. «Cuando cursé Económicas en los años 60, el 95 % éramos hombres —, recuerda—. Ahora ellas son más que ellos».

A lo largo de la conversación, llega la pregunta clave: ¿Criminología, por qué?. «Era la carrera que se acoplaba a mis estudios previos», explica, aunque confiesa su intención de estudiar Medicina. Su hija se lo prohibió. Se ha sacado la carrera en cinco años porque se le han resistido dos de las asignaturas: Sistema penitenciario y Mediación. Y se las dejó para este último curso. Desde febrero, ha tenido tiempo para centrarse en el TFG, centrado en las estafas on-line y su evolución tanto en España como en la Comunitat Valenciana en los últimos años. Propuso él el tema a su tutor; una muestra de sus ganas por acoplarse a la actualidad. A sus 79 años, puede decir con orgullo que ya es criminólogo. Es una muestra de su personalidad «entregada y decidida» que hace orgullosa a su hija.

