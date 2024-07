Los venezolanos expatriados en la Comunitat fletan autobuses para ir a votar en Barcelona

Participar en unas elecciones desde el extranjero no es tarea fácil pero para los venezolanos es casi misión imposible. A pesar de las innumerables trabas del régimen de Nicolás Maduro, los ciudadanos de nacionalidad venezolana expatriados en la Comunitat se han organizado para poder votar en las elecciones presidenciales de este domingo que enfrentan a Maduro, que aspira a un tercer mandato consecutivo, a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, apoyados por los partidos que componen la Plataforma Unitaria Democrática. Apenas un 10% de los venezolanos expatriados en toda España podrá votar este domingo, unos 24.000. Son los que han logrado inscribirse en el Registro Electoral de la Embajada de Venezuela, que exige entre otros requisitos, la nacionalidad española permanente, y que ha dispuesto urnas en cinco ciudades consulares en concreto, Madrid, Barcelona, Tenerige, Bilbao y Vigo. A los venezolanos afincados en València les corresponde ir a votar a Barcelona.

La Asociación de Venezolanos de la Comunitat Valencia han fletado un autobús para llevar 27 compatriotras a votar a Barcelona. Está prevista la salida a las 4 de la madrugada de la plaza de España. "En teoría todos ellos pueden votar pero no sabemos que nos vamos a encontrar", explica su vicepresidenta Nayra Liths, que pese a tener la doble nacionalidad no podrá votar porque en el consulado de Barcelona le han puesto innumerables pegas. "Ahora también nos piden que además de la nacionalidad permanente tengas el pasaporte en vigor" y ella desafortunadamente no lo tiene. Un imprevisto que no se puede resolver de manera rápida como ocurre en España. La renovación del pasaporte la tiene que hacer el consulado y tarda un año, además hay que pagar una tasa de 400 euros, prohibitiva para muchos. "Somos muchos venezolanos fuera del país y no les interesa que votemos", recalca Liths. Las cifras hablan de más de seis millones de venezolanos que han tenido que salir de su país por la situación política o por las dificultades económicas.

Los venezolanos con asilo político no pueden votar en las elecciones como es el caso de la diputada opositora, Dinorah Figuera, que junto con otros opositores al régimen de Maduro han creado una plataforma de apoyo a la candidatura de Edmundo González. "Tenemos ahora un liderazgo un candidato sólido, aunque es cierto que venimos de un fraude sistemático en las elecciones entre otras cosas porque no se nos permite votar desde el exterior". "El régimen represivo y tramposo que tenemos hará todo lo posible para impedirnos votar", pero "estamos esperanzados", asegura Figuera.

Todas las asociaciones de venezolanos que existen en la Comunitat Valenciana denuncian las trabas y el "fraude" que son las elecciones en su país. "Ganará María Corina pero manipularán los resultados para que vuelva a salir Maduro", advierte Nayra Liths. Ella lleva mucho tiempo en España y su intención no es volver aunque cambie la situación política, pero reconoce que el sentimiento mayoritario de los venezolanos es de tristeza y nostalgia. "En mi país la gente quiere que sus hijos vuelvan", recalca con la esperanza de que este domingo Maduro sea desalojado del poder tras 25 años.

Según informa la embajada de Venezuela la presentación de la cédula de identidad es "el único requisito exigido para votar".

