Desconfianza (casi general) en la política valenciana hacia Maduro

Lo que pasa en Venezuela es materia viva históricamente de la política española. Unos jóvenes (entonces) profesores de la Universitat de València colaboraron a principios del milenio en la elaboración de la nueva Constitución chavista. Unos años después participarían en la gestación de Podemos. Rubén Martínez Dalmau era uno de ellos. Hoy es contundente sobre lo sucedido en la jornada de domingo. “Las elecciones de 2024 han sido claramente irregulares. No ha habido una competencia justa. El madurismo ha utilizado todos los recursos del Estado, habidos y por haber, para poder mantenerse en el poder”, afirma el hoy catedrático en declaraciones a Levante-EMV desde Colombia, donde imparte un curso.

Martínez Dalmau, que en 2019 fue candidato a presidir la Generalitat por Unides Podem y, en virtud de ello, fue vicepresidente del Consell, lamenta que “no se ha permitido la participación de los grandes observadores internacionales, como la OEA o la UE, y eso significa que no ha podido haber una vigilancia internacional de la transparencia. Solo ayudantes amigos del madurismo han podido acompañar”.

¿Qué pasará? Dalmau cree que "la presión internacional obligará al Centro Nacional Electoral (CNE) a mostrar las actas". "Si no lo hace, la deriva autoritaria del madurismo ya será más que evidente", sentencia.

La actual dirigente valenciana de Podemos María Teresa Pérez expresa una posición muy distinta desde Venezuela, donde ha estado invitada por el Centro Nacional Electoral (CNE), a diferencia de los diputados del PP, que tuvieron que regresar nada más aterrizar en Caracas. “Yo lo que he podido ver es que tienen un sistema electoral plenamente garantista, transparente y democrático”, afirma a este diario. “Es imposible que haya el fraude que están diciendo los de la derecha”.

Y agrega: “Insisto en que creo que es un proceso plenamente democrático y transparente y creo que la derecha tenía el relato de fraude preparado desde hace tres meses”. “Lo más democrático es reconocer el resultado y permitir que Venezuela siga siendo soberana, autónoma y pueda seguir su proceso de consolidación de paz social, que es lo que más reclama la gente”, señala.

Sin embargo, la tónica general en la política valenciana es la del escepticismo. Belén Hoyo es una de las componentes de la frustrada expedición del PP. “Estamos ante un fraude electoral por parte de Maduro que la comunidad internacional no debe permitir. El Gobierno de España debe ser firme condenando todas las artimañas del régimen y pidiendo transparencia en los resultados; de momento está de perfil”, asegura a este periódico. Añade además la valenciana: “Maduro debe aceptar los resultados e irse, su derrota es incuestionable”.

Nicolás Maduro celebra su elección como presidente, la pasada madrugada. / Europa Press

En la misma línea se manifiesta Esteban González Pons, otro de los miembros de la delegación del PP junto con la alicantina Macarena Montesinos. El eurodiputado es muy duro en sus valoraciones en una entrevista en televisión. “Vi una dictadura que montaba un paripé, pero al final el dictador es dictador hasta el final”. Sobre lo sucedido, no duda: “¿Hace falta alguna prueba más? Cuando de la pistola sale humo no hay que preguntar si alguien ha disparado, cuando las actas electorales no se han repartido a la oposición no hace falta preguntar si ha habido fraude, es obvio que ha habido”.

También el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha analizado la situación en Venezuela y ha lanzado un mensaje a la comunidad residente en el territorio valenciano. “No vamos a dejar de luchar por la democracia, no vamos a dejar de apoyarles. Independientemente de cuáles sean las consecuencias del proceso electoral, que desafortunadamente no son las mejores, vamos a seguir a su lado”, ha dicho.

Mientras, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, se ha expresado en la línea del Gobierno, con escepticismo hacia los resultados conocidos e invitando al Gobierno de Maduro a dar a conocer todas las actas de las mesas electorales. “Lo ideal es que se publiquen todas las actas con la paz y el espíritu democrático que se vio ayer”, ha aseverado en una entrevista en RNE.

Para evitar la tensión social en las calles, su mensaje es claro: “Hay que garantizar que se cuenta cada voto y respetar el resultado”.