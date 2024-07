Compromís no apoyará el concierto económico con Cataluña si no se aborda la "singularidad" valenciana

Compromís no se opone al preacuerdo entre las direcciones del PSC y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para investir a Salvador Illa como president y que contempla un concierto económico especial. Respeta la negociación, ha asegurado esta mañana su portavoz en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó, pero no dará su apoyo a los cambios que haya que realizar en la ley de financiación de las comunidades (Lofca) ni en el sistema de reparto de los fondos si no se aborda "la singularidad valenciana", que supone el maltrato con los dos últimos modelos de distribución de los recursos.

"Nada que decir de los acuerdos bilaterales, pero no tendrán nuestro apoyo sin que se aborde la singularidad valenciana en la financiación para dejar de estar a la cola", ha afirmado Micó en unas declaraciones de respuesta al acuerdo en Cataluña.

"Si se abre posibilidad de una reforma, para contar con el apoyo de Compromís deberá abordarse la problemática de la C. Valenciana y las otras comunidades infrafinanciadas", ha señalado la dirigente de la coalición valencianista.

Micó ha recordado que en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, Compromís ya incluyó la reforma del sistema de financiación de las autonomías, un compromiso que no se ha desarrollado hasta ahora ante las diferencias entre PSOE y PP.

La diputada ha insistido en que la formación no tiene problema alguno con los "acuerdos bilaterales", porque "entendemos la singularidad catalana y su problemática", pero "somos más que conscientes de la de los valencianos por un sistema que nos discrimina y nos infrafinancia", ha remarcado.