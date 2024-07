Exageraciones sin sentido

Llevo años señalando que el abuso de palabras grandilocuentes y titulares llamativos, de carácter catastrófico, a la hora de comunicar, de divulgar, cuestiones de cambio climático y sus efectos asociados es contraproducente. Es un error, por mucho que consiga captar la atención momentánea de lectores que se fijan solo en el encabezado de las noticias, sin profundizar más allá.

Estas últimas semanas he podido leer: «La NASA alerta de las zonas de España donde será imposible vivir en 2050» o «El litoral mediterráneo se quedará sin playas», por no hablar de «El cambio climático nos tocará el bolsillo; la renta media caerá un 18% en España» o «Cataluña y Andalucía se van a convertir en el próximo desierto y es casi imposible evitarlo»...

Con todo esto se consigue que la sociedad se vaya alejando del problema -problemón- que supone el proceso actual de cambio climático, porque no se aportan soluciones, se dicen verdades a medias, y todo es siempre «negativo», como diría el conocido entrenador de fútbol.

El cambio climático es un proceso de fondo, de medio y largo plazo. Nos va a acompañar durante todo este siglo, al menos. Y no podemos asustar a la población con mensajes, que en muchos casos no son ciertos o encierran otros matices que no se publican. Lo peor: todo esto da alas al negacionismo, que va arañando adeptos incluso entre la clase política moderada que, a priori, ve con buenos ojos la necesidad de apostar por la sostenibilidad.

No podemos seguir publicando titulares ni noticias de este cariz. Hay que informar con seriedad de lo que los datos científicos van diciendo en cada momento. Y no de elucubraciones que escapan a la ciencia. Bastantes efectos tenemos ya de un proceso de calentamiento planetario que no conseguimos detener como para utilizar mensajes que pueden socavar la creencia de la sociedad en la ciencia rigurosa. Hagámonoslo ver. Especialmente algunos medios de comunicación y redes sociales que viven desgraciadamente de la exageración sin base científica.