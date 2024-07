José Muñoz (PSPV) ve el pacto con ERC en Cataluña "una oportunidad par abrir el melón de la financiación"

El síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz, apela a la prudencia tras el preacuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana (ERC) en Cataluña para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y que, según avanzan los soberanistas, implicaría que la autonomía se saldría del régimen común en materia fiscal y financiera porque les otorgarían un estatus muy parecido al de las diputaciones vascas y Navarra. "Quiero esperar a ver la letra pequeña del acuerdo, porque todavía no lo conocemos" ha asegurado Muñoz en la entrevista del programa de Àpunt "Les noticies del matí", donde ha recordado que este tipo de negociaciones para configurar gobiernos son "complicadas" —él mismo estuvo en las del Botánico— y que siempre tienen un "contexto" político. "No sabemos cómo será la articulación del pacto y que significa exactamente que Cataluña será solidaria", ha señalado el síndic socialista en el citado programa y recoge también la web de la televisión pública valenciana.

Muñoz ha evitado entrar en el debate sobre si el acuerdo entre el PSC y ERC supone un agravio para la Comunitat Valenciana y el resto autonomías, el síndic socialista prefiere poner el foco en las posibilidades que ofrece, especialmente para dar impulso a las negociaciones sobre la reforma de la financiación autonómica, un debate encallado hace más de una década. "Quizás este pacto es una oportunidad para comenzar el melón de la financiación" ha defendido. Sobre todo porque, a su parecer, ahora es el momento propicio: "Antes Cataluña estaba fuera de la tabla de negociación, en un proceso de ruptura con España y una declaración de independencia, y esto imposibilitaba pactos a escala estatal, entre ellos la financiación autonómica".

El también exsecretario de organización del PSPV considera que lo que realmente importa es que la Comunitat Valenciana "tenga una posición definida para poder negociar cómo será el nuevo modelo". Una condición que no se cumple, según él, con el Consell del popular Carlos Mazón porque "no tiene claro qué exigir al gobierno español. El problema que vemos con el PP es que hay diecisiete modelos diferentes en función de la comunidad autónoma. Por eso tenemos un presidente de la Generalitat que un día habla del fondo de nivelación y está a favor de condonar la deuda, y el día siguiente está en contra para no cabrear el PP de Galicia" ha criticado José Muñoz. Muñoz ha contrapuesto ejecutivo de Mazón con el anterior Botánic presidido por el socialista Ximo Puig, que, según ha defendido, tenía definido la hoja de ruta. "La reforma del sistema de la financiación es inminente y la propuesta del PSPV es clara: queremos los recursos necesarios para tener nuestra autonomía" ha resumido.

Y mientras esperan que se perfile el cambio del sistema, el síndic socialista destaca que el gobierno de Pedro Sánchez "cumple con la Comunidad Valenciana" porque la está dotando "del dinero suficiente para tener educación y sanidad pública de calidad". Como ejemplos ha mencionado las "transferencias históricas" de hasta 25.000 millones de euros o los 1.500 millones en inversión. Frente a esto el socialista opone la "parálisis" el ejecutivo valenciano por no ejecutar el dinero que llegan del Estado. "No es razonable ser la segunda comunidad que menos presupuesto ejecuta. Estamos en el 8,3% de ejecución, cinco puntos menos que la media nacional" recuerda. Y también ha criticado la rebaja de impuestos aprobada para las rentas altas, la medida estrella que Mazón adoptó al llegar al Consejo: "No tiene sentido reclamar más dinero y después hacer regalos fiscales a las personas que no lo necesitan" ha defendido.