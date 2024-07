La chispa de una radial pudo originar el incendio en Benasau, que evoluciona favorablemente

El incendio forestal declarado ayer en Benasau, que obligó a desalojar a entre 120 y 150 vecinos de Penàguila, ha evolucionado favorablemente a lo largo de esta madrugada y a primera hora de la mañana ya han comenzado a reincorporarse a las labores de extinción los medios aéreos, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

El fuego podría haberse iniciado por una chispa de una radial mientras se realizaban unos trabajos en la pedanía de Ares del Bosc, en Benasau, según han explicado a este diario fuentes cercanas al caso. El incendio comenzó ayer sobre las tres de la tarde en una zona de vegetación muy seca próxima a la depuradora de Benasau.

Las carreteras que siguen afectadas por los cortes a causa del incendio forestal son las comarcales CV-781 y CV-785, así como un tramo de la CV-770 entre los cruces de las carreteras anteriores, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Desde el Consorcio de Bomberos han explicado este miércoles que el frente de llama del incendio en Benasau se ha detenido esta noche gracias a las condiciones meteorológicas favorables. No obstante, la condición del incendio no cambia y no hay previsión de darlo por estabilizado esta mañana. Asimismo, los equipos de extinción esperan que las condiciones meteorológicas sean desfavorables a medida que avance la jornada.

A primera hora de la mañana de este miércoles ya estaban trabajando en la extinción del siniestro forestal tres medios aéreos y en breve se incorporarán cuatro más. En el lugar del incendio están trabajando 15 dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante con 60 bomberos, 8 unidades de Bomberos Forestales con unos 35 efectivos, y 40 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se incorporaron a petición de la Generalitat dada la evolución del siniestro forestal y decretarse el nivel 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).

Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado esta mañana que durante la pasada noche se ha puesto a disposición de los afectados por el desalojo en Penàguila un albergue en Benifallim, que se suma a otro habilitado en Cocentaina.

Cruz Roja ya informó anoche de la activación de un "Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Albergue Provisional (ERIE AP)" en Benifallim, con capacidad inicial para 30 personas pero con posibilidad de aumentarlas según la evolución de la emergencia.

Menores desalojados en Biar

Por otro lado, el Consorcio Provincial de Bomberos ha señalado que aunque el otro incendio forestal declarado en Biar ayer a las 20 horas quedó controlado dos horas más tarde, ahora trabajan en las labores de extinción varios vehículos con 16 bomberos de los parques de Villena y Elda. Este fuego provocó ayer el desalojo preventivo de 60 menores inmigrantes y un monitor en un albergue, así como varias viviendas.