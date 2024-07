Sánchez cede a la singularidad catalana y deja en el aire el sistema de financiación

La financiación autonómica vuelve a bailar al son de Cataluña. Las dos últimas reformas del modelo de reparto (2002 y 2009), que recauda y redistribuye recursos entre territorios para que sus gobiernos regionales sufraguen los servicios públicos básicos, ya giraron en torno a las exigencias de esta autonomía (y a las necesidades del Gobierno de turno en el Congreso) y la historia vuelve a repetirse ahora.

Ahora va incluso más allá y se adentra en terreno inexplorado, ya que en el acuerdo firmado entre PSC y ERC para amarrar la investidura de Salvador Illa, del que ayer se conoció la letra pequeña, implica que Cataluña abandone de facto el régimen común del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que queda en el aire sin una de las tres comunidades aportadoras netas. Un escenario que llena de dudas a las maltratadas por el sistema actual, como la C. Valenciana, que además de continuar con sus necesidades mal ponderadas ahora ve que la tarta se empequeñece.

El documento sobre el acuerdo para el «concierto económico solidario» de Cataluña con el Estado autoriza al Govern a «gestionar, recaudar y liquidar» todos los impuestos, una parte de los cuales serían posteriormente abonados al Ejecutivo central por una doble vía.

Por un lado, Cataluña pagará al Estado por los servicios e inversiones que este preste o ejecute en la autonomía a través de «un porcentaje de su participación en los tributos», una expresión muy similar a la del cupo vasco. Pero no se conoce el porcentaje.

En segundo lugar, y este es un punto clave para los intereses de la C. Valenciana y del resto de autonomías, se establece una «aportación a la solidaridad». El texto estipula que esta aportación «deberá ser explícita» y «transparente» y compromete al Govern a «contribuir a la solidaridad con las otras comunidades» con el objetivo de que los servicios públicos que prestan «puedan alcanzar niveles similares» a los actuales, todo ello condicionado a que esos ejecutivos apliquen «un esfuerzo fiscal también similar».

¿Y cuál será esa aportación? Esa es la gran duda que permanece, ya que no hay referencia al método de cálculo. Mientras la fórmula no varíe respecto a la actual y Cataluña siga contribuyendo en igual medida que si estuviera dentro del régimen común, no habría grandes alteraciones del dinero a repartir, según entienden varios expertos consultados por este diario.

Actualmente esta aportación se hace a través del fondo de Garantía, que tiene en cuenta la capacidad fiscal y las necesidades de cada comunidad y es considerado como el que mejor pondera las asignaciones a cada territorio. El riesgo, añaden los expertos, es que se cambien las reglas y Cataluña reduzca su contribución a la caja común.

Lo único que concreta el acuerdo a este respecto es que esa solidaridad queda «limitada por el principio de ordinalidad». Se entiende por ordinalidad el derecho de cualquier autonomía a recibir recursos del sistema al mismo nivel que los aporta en función de su capacidad fiscal. Para cuadrar esas necesidades sin quitarle recursos a nadie, el Estado tendrá que rascarse el bolsilo y aportar más al sistema, una reivindicación de todas las autonomías. Ese precepto de recibir en consonancia con lo que se da no se cumple con Cataluña, pero tampoco con la Comunitat Valenciana, mucho peor financiada históricamente.

El acuerdo recoge que mientras se gestiona el nuevo modelo de financiación para Cataluña esa ordinalidad debe estar garantizada. El objetivo es que Cataluña, como una de las mayores aportadoras, pase a ser de las mejores financiadas. Pero de cumplirse implicaría acabar, de rebote, con la infrafinanciación valenciana.

El proceso lo desgranaba ayer con cifras Juan Pérez, investigador del Ivie. Según expuso el experto, el coste para el Estado de asegurar esa correlación rozaría los 27.000 millones, cifra muy similar a la que aporta Cataluña al sistema actualmente. Ese dinero se repartiría entre todas las autonomías menos tres, Cantabria, La Rioja y Extremadura, que son las que reciben por encima de su capacidad fiscal.

La C. Valenciana sería la cuarta más beneficiada, con más de 4.000 millones extra, por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía. Con esa inyección adicional, la financiación valenciana quedaría incluso ligeramente por encima de la media, según estima Pérez.

El pacto también fija que hasta que se implante ese nuevo modelo el Estado incrementará «sustancialmente» los recursos al sistema y afrontará la quita de la deuda. n

