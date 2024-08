Los desalojados por el incendio en Penàguila vuelven a casa: "Esto era una maravilla y se lo han cargado"

Los vecinos de Penàguila desalojados a toda prisa en la tarde del martes ante el avance del incendio que había comenzado poco antes en el término municipal de Benasau han podido regresar este jueves a sus casas. A partir de las 11.00 horas, en vista de la evolución favorable del suceso, se ha permitido la vuelta a los afectados, aunque los accesos a la localidad continuaban este mediodía restringidos y controlados por la Guardia Civil, evitando con ello aglomeraciones y también, presumiblemente, hacer que fuera más fácil reaccionar en caso de que la situación volviera a empeorar.

Las llamas finalmente no entraron en el casco urbano, pero se quedaron literalmente a los pies de los lienzos de muralla que cubren la parte posterior de la antaño villa fortificada. Se habían propagado con gran rapidez desde donde se originaron, junto a la aldea de Ares del Bosc, siguiendo cauces de barrancos y consumiendo toda la vegetación que encontraban a su paso. Este jueves podía apreciarse cómo la lengua negra de cenizas que ha dejado el fuego llegaba casi hasta las fachadas traseras de las casas.

La gente tuvo que salir aprisa, con lo puesto y con el susto encima. Un shock que no ha desaparecido en estos dos días, sino que, todo lo contrario, parecían revivir quienes volvían a pisar Penàguila tras este susto. Quizá por ello, eran pocos los vecinos que se prestaban a atender con calma a los medios de comunicación; la mayoría se limitaban a señalar, con mucha amabilidad pero con el impacto aún en la expresión, que estaban contentos por volver pero que aún tardará algunos días en remitir el estupor por lo vivido. Y, de la misma forma, se dejaba sentir la consternación por los daños paisajísticos y medioambientales que ha provocado el fuego.

Entre los pocos que se detenían a hablar con más calma estaba Pedro Vañó, que reside habitualmente en Alcoy pero que pasa largas temporadas en Penàguila. Como todos, tuvo que salir aprisa y corriendo hacia las 16.00 horas del martes; solo tuvo tiempo de coger sus medicamentos, otros vecinos ni eso. Este jueves se lamentaba que "esto era una maravilla y se lo han cargado", al tiempo que criticaba la imprudencia de "trabajar con una radial a las tres de la tarde con 40 grados" y elucubrando con que "a ver a quién le cargan ahora el muerto". No obstante, también se deshacía en elogios con toda la gente que "se ha partido para que a nosotros no nos pase nada", y con los vecinos de Benifallim por su acogida.

Jose Picó, un joven vecino de Penàguila de 20 años, coincidía con Pedro en su consternación, aunque al mismo tiempo se sentía muy aliviado porque la finca agrícola de su familia ha sufrido pocos daños: "Una chispa cayó sobre un olivo, lo prendió y lo quemó entero", pero poco más por suerte. "A los animales no les ha pasado nada, que era lo que a mí más miedo me daba". Este jueves contemplaba con tristeza los daños producidos por el fuego. "Se ha quemado parte de la Ruta Fotoclimática que va del pueblo al Jardín de Santos", en la que se podían ir viendo especies vegetales autóctonas, junto al camino, "y las llamas entraron en el cementerio, por afortunadamente no han hecho apenas daño".

El alcalde de Penàguila, Salvador Català, comentaba esta mañana en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Benasau que "esto es terrible, es un trago que hay que saber pasar", aunque a la vez también me mostraba alivado por que no haya habido "ninguna desgracia perosal, ni material de mucha envergadura". Català ha corroborado que las llamas han afectado a una pequeña porción del Jardín de Santos, "unos cipreses", pero que el fuego hizo que reventara una manguera utilizada habitualmente para el riego, y que chorro de agua que de ahí surgió contribuyó a apagar ese flanco del incendio.