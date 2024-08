Material genético para diagnosticar el rechazo a un trasplante de corazón

El material genético todavía encierra secretos para los investigadores. Diversos tipos de ARN se han descrito en biología molecular, no solo el ARN mensajero que codifica proteínas, también otros que se denominan ARN no codificantes, que a pesar de ser más abundantes se conoce muy poco de su función biológica.

Investigadores del Grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Cardiología del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe (IISLAFE) de València, liderado por Esther Roselló Lletí, están buscando posibles funciones y utilidades de este material genético, de una longitud de más de 200 nucleótidos y con capacidad codificante limitada o nula, que en el argot científico se denominan LncRNAs.

Recientemente, los científicos valencianos publican en Biomarker Research, revista del grupo Springer Nature, como estos LncRNAs pueden ser de utilidad para diagnosticar el rechazo cardiaco que puede ocurrir tras un trasplante de corazón.

En el suero humano

Una de las ventajas que han conseguido, desde el laboratorio, es poder detectar este tipo de material genético en el suero humano. Para ello, han secuenciado todo el ARN no codificante presente en el suero de 40 individuos trasplantados, encontrando más de 11.000 moléculas diferentes correspondientes al tipo de LncRNAs. Tras un cuidadoso análisis, con la ayuda de herramientas bioinformáticas de última generación, fueron útiles solamente unas pocas moléculas, que todavía conservan su nombre descriptivo, pues no tienen función conocida, y que los científicos han destacado por su gran capacidad para detectar pacientes que presentan diversos grados de rechazo, desde leve hasta moderado y severo.

Esta nueva circunstancia facilita de manera extraordinaria el diagnóstico, al no utilizar biopsias de tejido cardiaco (método invasivo actualmente utilizado como Gold estándar en todo el mundo), de los pacientes que son sometidos a trasplante de corazón, y que en ocasiones necesitan hospitalización varias veces en el primer año.

Con el nuevo procedimiento, y basado especialmente en la presencia en suero de las moléculas AL359220.1 y AC025279.1, especialmente seleccionadas, los investigadores del IISLAFE, especialistas en cardiología molecular, facilitan el diagnóstico y pronóstico del rechazo cardiaco, a la vez que reducen las dificultades técnicas, al obtener la muestra biológica mediante una simple extracción de sangre periférica.

Además del éxito de su publicación, los científicos valencianos, que también forman parte del grupo CIBER Cardiovascular del Instituto de Salud Carlos III, reúnen estos días varias circunstancias que potenciaran el desarrollo de sus investigaciones en los próximos años.

Lorena Pérez-Carrillo, actualmente predoctoral del grupo, y primera firmante del artículo de Biomarker Research, realizará durante 2025, ya como doctora, una estancia en la Universidad de Oxford en el grupo de investigación que dirige Svetlana Reilling, gracias a la obtención de una ayuda nacional competitiva de movilidad para investigadores.

La estancia en Oxford, en el grupo de Molecular signalling in adverse myocardial remodelling and fibrosis, le permitirá a la joven investigadora ampliar su formación científica y tecnológica en secuenciación de diferentes tipos de ARNs. También el programa nacional de investigación ha concedido, esta semana, a Esther Roselló-Lletí, investigadora principal de este proyecto, una ayuda competitiva destinada a financiar en los tres próximos años un plan destinado al desarrollo de un “algoritmo de diagnóstico y pronóstico para la monitorización no invasiva de pacientes trasplantado de corazón” donde integrarán los datos clínicos con los análisis de ARN (transcriptómica), y que incluirá los resultados que publican este mes en Biomarker Research.

El grupo de investigación está formado por Lorena Pérez-Carrillo, Isaac Giménez-Escamilla, Irene Gonzalez-Torrent y Marta Delgado-Arija (doctorandos en el IISLAFE), y por Ignacio Sánchez-Lázaro, Luis Martínez-Dolz, María García-Manzanares, Manuel Portolés, Estefanía Tarazón y Esther Roselló-Lletí del IISLAFE de Valencia.