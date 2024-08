Mazón pide un referéndum en toda España sobre el concierto catalán

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, reclama un referéndum en toda España sobre el concierto catalán si este pacto entre PSC y ERC llega al Congreso. El jefe del Consell entiende que Pedro Sánchez tendría "la obligación moral y política" de someter a consulta "de todos los españoles" la posible aprobación de un nuevo concierto fiscal para Cataluña en caso de que prospere el preacuerdo entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente catalán.

"Si el Gobierno de España quiere un Estado federal, tiene que someterlo a la consideración de los españoles; si el Partido Socialista quiere romper la caja única y una financiación singular, y que los que más tengan aporten menos, tiene que someterlo a sus bases", señala Mazón en una entrevista con la Agencia EFE en la que pide al PSOE que, de lo contrario, "se dejen ya de las palabras guais y se pongan a gobernar".

Preguntado por la capacidad jurídica que tiene la Generalitat Valenciana para enfrentarse a ese preacuerdo, Mazón admite que habrá que ver primero su contenido, aunque alerta: "De momento, la letra de la canción, del concierto, significa acabar con la caja común y, sobre todo, acabar con la solidaridad".

Ante el anuncio de ERC de someterlo a una consulta con sus bases antes de ratificarlo, insiste en que aún más importante sería que lo hiciera el PSOE: "Reto y desafío a Pedro Sánchez" a que "haya votaciones en las sedes locales de toda España, que ratifiquen o no el acuerdo de la financiación singular para Cataluña. A ver qué dicen los militantes socialistas de buena fe, los socialdemócratas que creen en la solidaridad, en la progresividad y en la igualdad".

A su juicio, Sánchez ha usado de nuevo el término federalismo "porque cree que suena bien, busca llevar su idea adelante. Él cree que queda guay hablar de federalismo, que le conecta con parte de sus votantes, como decir que gracias a la amnistía viene la paz".

Respecto al caso en el que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, Mazón subraya que "siempre" tiene "el máximo respeto por los procesos judiciales" pero, desde el punto de vista político y de imagen pública, señala: "Esto que estamos viendo que está ocurriendo en España, que jamás ha ocurrido en democracia, no tiene un pase".

"¿Usted se imagina que alguien de mi familia estuviera mandando cartas a los consellers para que adjudicaran una obra a una empresa o que autorizaran a una gran empresa a hacer esto o lo otro? -se pregunta- Yo me tendría que ir de España, ni siquiera esperaría a que me ocurriera, a que me lo pidieran".

Una etapa "deleznable" contra la violencia machista

Por otra parte, aboga por superar "de una vez" la "barrera del tuit fácil" o de "rasgarnos las vestiduras" de la etapa "superficial y deleznable" de "etiquetas, camisetas y eslóganes" contra la violencia machista porque con ella "no se arregla nada".

Mazón, que hasta el pasado 11 de julio gobernaba en coalición con Vox, señala: "Creo que estamos haciendo un esfuerzo real (por combatir la violencia machista) que no consigue muchas veces llegar a la opinión pública por esa guerra de las pancartas y de las camisetas y de los eslóganes".

"Es otra cuestión a la que yo ni exijo, ni reprocho ni critico a la izquierda -añade el president-, simplemente le pido por favor que deje de hacer un discurso frentista porque sabemos que estamos trabajando con total honestidad con esta cuestión", tanto para reducir las cifras de violencia contra las mujeres como para ayudar a las víctimas y a quienes desean emprender una nueva vida, lejos de sus maltratadores.

"Estamos tomando medidas en todos los frentes que tenemos, pero somos solo un Gobierno autonómico", según Mazón, quien dice ser capaz de imaginarse qué estaría diciendo el PSOE al PP si fuera este partido el que gobernara España con las cifras actuales de violencia machista.

Acogida de menores inmigrantes

Sobre el reparto solidario de menores inmigrantes por el resto de comunidades autónomas, lamenta que el PSOE le critique por "pactar con la extrema derecha" y en cambio no haya hecho "un solo reproche, crítica ni tirón de orejas" a Junts por haberse opuesto a esa medida.

"Y los que hemos votado a favor, que hemos sido todos los del Partido Popular, seguimos siendo los xenófobos, seguimos siendo los racistas -denuncia-, y a Junts, que es el que vota en contra, y a los catalanes y al separatismo, que es el que vota en contra, ni una sola crítica".

También carga contra el hecho de que el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, sea el único miembro del Gobierno "que se dedica a esta cuestión" sin ser responsable de inmigración ni de infancia, y remarca que la crisis que vive Canarias no concierne solo a las diecisiete comunidades autónomas sino a toda la UE, "que no es lo mismo".