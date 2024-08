Las tres olas de calor de julio dejan 45 muertes en la C. Valenciana

Hasta 771 defunciones podrían haberse registrado en España en julio por el exceso de calor, 45 en la Comunitat Valenciana, y la cuarta semana del mes habría sido la que más fallecimientos ha registrado, 337, atribuibles a las altas temperaturas, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Los últimos días del mes (del 29 a 31) también podrían haber contabilizado más muertes atribuibles a la ola de calor.

De acuerdo con el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del ISCIII, podrían ser 246. Así, con el paso de los días de julio, las estimaciones de mortalidad han ido creciendo: 37 en la primera semana, 49 en la segunda y 102 en la tercera.

Según los datos autonómicos, la Comunitat Valenciana es la octava con más muertes atribuibles al calor extremo (45). Donde más se han registrado es en la Comunidad de Madrid (208), seguida de Castilla y León, con 96; Castilla-La Mancha (75) y Cataluña (73).

A lo largo del mes de julio el sistema de vigilancia de mortalidad diaria ha notificado 32.582 muertes en España. De las cuales 771 son atribuibles a las altas temperaturas. Esta cifra es mayor a la del mismo período en 2023, cuando fallecieron un total de 686 personas, siendo 85 menos que en 2024.

Tres olas de calor solo en julio

La tercera ola de calor ha llegado a su fin con máximas que han superado los 40 ºC en zonas del interior de la Comunitat Valenciana. De cara al viernes las temperaturas empezarán a descender levemente, sin embargo, la media de máximas que se esperan indica que seguirán siendo superiores al promedio de agosto en otros años. Así, la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado la previsión general para los próximos tres meses, en la que destaca la práctica ausencia de precipitaciones y el termómetro elevado.

Máximas de la tercera ola de calor

El reciente episodio ha dejado máximas de 43,3 °C en Carcaixent, de 42,6 en Jalance, 42,1 en Ontinyent, 41,7 en Xàtiva y de 41,6 en Alcoi durante el pasado miércoles, y de 40,9 ºC en Jalance, 40,7 en Fontanars del Alforins, 40,1 en Villena y Alcoi, y 39,8 en el Pinós a lo largo de la tarde del jueves.

El lugar más caluroso de la última ola ha sido Carcaixent con 43,3 ºC / Aemet

Las noches del jueves han sido levemente más calurosas que las del miércoles, y se han registrado como ecuatoriales en el norte de Alicante, también en las localidades de Benicàssim, Sant Joan de Moró, Castelló de la Plana, Onda, Aiora y Orihuela. Las más frescas, normales, han sido en Olocau del Rei, Portell de Morella, la Mata de Morella, Castellfort, Herbers y Castell de Cabres, en la comarca dels Ports, y en Villanueva de Viver. En el resto de municipios la noche del jueves al viernes ha sido tropical, por encima de los 20 ºC.

De cara al fin de semana bajarán las temperaturas, pero para el viernes aún se conservarán avisos amarillos por calor en el interior de la provincia de Valencia y el interior norte de Alicante. Además, está activa la alerta por tormentas locales en Castellón. Las temperaturas máximas que se esperan son de 40ºC en Cofrentes y Villena, 39 en Aiora y la Font de la Figuera, y de 38 en Moixent. El sábado los avisos por fenómenos adversos acabarán y se espera que el mercurio alcance los 40 grados en zonas del interior y los 38 en el litoral sur de Valencia.

Un agosto con más calor de lo normal

Más calor y muy poca agua para el mes de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un pronóstico del comportamiento del tiempo para el próximo trimestre, y se esperan temperaturas superiores a la media y escasas precipitaciones en puntos concretos de la Comunitat Valenciana. Asimismo, se podrá sufrir alguna ola de calor más antes de que acabe el verano. Ahora mismo nos encontramos en el ecuador de la canícula, el período estadísticamente más caluroso del año; del 15 de julio al 15 de agosto.

La meteorología no es una ciencia exacta, se basa en probabilidades. Por lo que a veces las predicciones pueden pasar o no. El aviso para los meses de agosto, septiembre y octubre "no hay que entenderlo como las predicciones semanales que se hacen", explica Jose Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en la C. Valenciana. Los pronósticos de siete días son más precisos que los que se hacen para dentro de un mes, sin embargo, ambos pueden ser equívocos. De hecho, en los avisos de la Aemet por temperaturas extremas siempre se indica un porcentaje de la posibilidad de que ocurra el fenómeno, además recomienda que se realicen seguimientos de las predicciones porque puede haber cambios.

Núñez vaticina que "la previsión para los próximos 7 días es de temperaturas más bajas a las de las olas de calor, pero aún estarán dos grados por encima del promedio de esta época. Y habrá pocas nubes". Así, durante el mes de agosto también hará más calor del normal. Además, la posibilidad de lluvias es prácticamente nula. Sin embargo, a lo largo del viernes "se esperan precipitaciones de mayor intensidad en el interior norte de Castellón y puede que débiles en alguna zona del interior de Valencia", añade.

Durante los próximos siete días se esperan pocas nubes en València / Aemet

Recomendaciones

Ante las altas temperaturas, la Conselleria de Sanidad recomienda evitar la exposición al sol especialmente desde las 12 a las 17 horas, beber agua sin que se tenga sed, evitar el alcohol, la cafeína y las bebidas azucaradas porque deshidratan.

También insiste en vigilar a las personas vulnerables (mayores, enfermos o menores de 4 años), además de no realizar ejercicio físico en las horas más calurosas. Estos también son aplicables para las noches de más calor, cuando además, hay que procurar mantener las estancias ventiladas, mantenerse siempre hidratado y vigilar posibles síntomas de golpe de calor: temperatura corporal elevada, sudoración, mareos o confusión.