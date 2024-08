"Ningún Consell ha tenido dinero para implantar Veterinaria en la pública"

Mavi Mestre (Oliva, 1956), la primera mujer rectora de la Universitat de València (UV), entra en sus dos últimos años de mandato con un plan de 150 millones de euros para modernizar los campus de Tarongers y Burjassot, y con la espina clavada de no poder abrir el grado de Veterinaria que solicitó hace 18 años, cuando era vicerrectora de Estudios. Desde 2006 ningún Consell ha puesto dinero para implantar un título que ya ofrecen las universidades públicas en más de la mitad de autonomías.

¿Cómo valora que la UV haya cubierto el 100 % de las 8.924 plazas de nuevo ingreso a grado que oferta para el próximo curso?

Es un éxito que se repite año tras año y pues cubrimos las plazas el año pasado, el anterior y ahora de nuevo otra vez. Nuestra oferta atiende a la demanda y nos hemos ido especializando o buscando ese valor añadido de los dobles grados, como por ejemplo Matemáticas y Física, Física y Química, Matemáticas e Ingeniería informática. Y eso también lo estamos haciendo en los másteres, por ejemplo, con el programa doble de máster de Abogacía y de Derecho de la Empresa, porque es un valor añadido que los estudiantes pueden obtener esa formación para su inserción laboral.

¿Es en la inserción laboral donde está su prioridad?

Vamos a seguir apostando por títulos que realmente tengan una inserción laboral y por los másteres profesionalizantes, como el de Profesorado de Secundaria, que es necesario para ejercer la profesión docente. También hemos ampliado para este curso en un grupo más el máster en Psicología General Sanitaria, el único profesionalizante que tenemos en este ámbito y que es muy necesario en un momento como el actual en el que tanto nos preocupa la salud mental. Como universidad pública debemos seguir ofreciendo plazas en aquellos títulos que son necesarios para el ejercicio profesional de nuestros egresados en el grado.

Mestre, con la portada que le dedicó Levante-EMV al hacer historia al convertirse en la primera rectora de la Universitat en medio siglo. / Miguel Angel Montesinos

¿Y hacia dónde apuntan las nuevas titulaciones que ultima?

Hay que apostar por avanzar en la internacionalización de nuestros títulos y en buscar grados o dobles grados que realmente mejoren la inserción laboral, pensando también en titulaciones diferentes a las que ya estamos ofertando. Por ejemplo, nuestro grado en Inteligencia y Analítica de Negocios en el ámbito de la Economía está teniendo una acogida muy buena, así como también el de Ciencia de Datos que la implantamos hace un par de años o el de Ciencias Gastronómicas, que fuimos la primera universidad pública que lo ofertó. En este último caso estamos preparando un programa de doble titulación internacional con universidades de México o Perú, países con un gran patrimonio gastronómico.

¿Qué le aporta al alumnado un título internacional?

Mejora muchísimo su empleabilidad y movilidad, porque al cursar una parte del grado aquí y otra en el extranjero al final son titulados por las dos universidades. Por esta razón nos hemos volcado en el programa Forthem, una alianza europea que integramos 9 universidades, y este año vamos a implantar el doble título de grado internacional en Física con la Universidad de Mainz, en Alemania, y seguimos trabajando en otros dobles títulos internacionales con universidades de Italia y Países Bajos en el marco de Forthem.

¿En los dos próximos años, sus últimos de rectora, qué titulación le ilusionaría poder implantar?

Yo siempre tengo una asignatura pendiente, que la tengo desde que era vicerrectora de Estudios hace 18 años, y que es implantar Veterinaria. Somos una autonomía que en nuestro mapa de titulaciones no hay ninguna universidad pública que imparta Veterinaria, unos estudios que sí que ofrecen las universidades privadas. Por tanto, un estudiante valenciano si quiere estudiar veterinaria en una universidad pública tiene que irse fuera. Soy consciente de que es una titulación muy cara, más que Medicina, pues necesitamos un hospital veterinario del que carece la red de la sanidad pública, pero sí que me gustaría poder implantar Veterinaria en la UV. No solo porque creo que la Comunitat Valenciana se lo merece sino también porque lo venimos reclamando desde hace muchos años y nunca ha habido financiación por parte del Consell para una titulación tan necesaria como esta.

Mavi Mestre, en el rectorado de la Universitat de València, institución académica que dirige desde 2018. / Miguel Angel Montesinos

Hablando de asignaturas pendientes ¿Cuándo reabrirá el antiguo Colegio Mayor Lluís Vives?

Ya estamos a punto de finalizar las obras de reforma y esperamos poder reabrirlo durante el primer trimestre del próximo curso transformado en Espai Vives. Estoy muy ilusionada por ver cómo nuestros estudiantes disfrutan de los servicios que les ofreceremos, porque en él agruparemos toda la información sobre estudios, internacionalización, cooperación, dinamización del alumnado, cultura... Creo que eso será un beneficio muy grande para los estudiantes, que cuando lleguen a la UV sabrán que en el Espai Vives tendrán la solución a todos sus problemas.

Acaba de anunciar 100 millones de inversión en 3 años en la ampliación y mejora del campus de Tarongers ¿Qué van a hacer?

Vamos a iniciar una actuación en infraestructuras como no se ha hecho nunca en los 30 años que está construido el campus de Tarongers. En concreto, un nuevo aulario y un edificio para institutos de investigación. El nuevo Aulario Oeste 2 es imprescindible porque nos permitirá traer a Tarongers al alumnado del Máster de Profesorado de Secundaria y dar salida a todas las nuevas titulaciones que hemos implantado en la Facultad de Derecho y los nuevos grupos con los que hemos ampliado plazas en Magisterio, así como los dobles títulos entre Ciencias Sociales y Derecho que hemos creado. Pero, aparte de eso, estoy muy ilusionada con la humanización del campus de Tarongers.

¿Cómo lo van a humanizar?

Todos los que conocemos Tarongers y lo paseamos vemos que es un campus poco acogedor. Hay mucho cemento y muy poco verde. La humanización de Tarongers fue una propuesta que lanzamos a través de un concurso de ideas en donde la comunidad universitaria del campus fue quien decidió cómo quería transformarlo entre varios proyectos que se presentaron, qué zonas verdes y qué lugares de convivencia y de interacción habría. El alumnado pasa mucho tiempo en los campus y no solo tiene que estar en las aulas aprendiendo, pues la convivencia fuera del aula también forma a personas. Esa transformación la vamos a empezar ahora en agosto, aprovechando el cierre del campus por vacaciones porque, claro, convivir con las obras es muy complicado y molesto. En agosto haremos la intervención más ruidosa y el resto lo ejecutaremos por fases, compatibilizando las obras con la vida universitaria, con lo que en menos de un año tendremos nuevas zonas verdes donde ahora hay hormigón.

¿Y para el campus de Burjassot cuáles son sus planes?

Es un campus que en 2028 cumplirá 50 años, con lo que los edificios ya son antiguos y hay que intervenir en ellos. También tenemos que hacer obras porque han evolucionado las metodologías docentes. Por ejemplo, ya estamos remodelando la Facultad de Química para renovar sus laboratorios, que han quedado desfasados, y dar respuesta a sus necesidades docente. Igualmente en la Facultad de Física, sobre todo a la titulación de Óptica y Optometría, vamos a darles un espacio propio con los laboratorios que precisa en un edificio nuevo. Y la Facultad de Farmacia, que empezó con ese único título y ahora ya son 4, pues además imparte Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Gastronómicas y Nutrición Humana y Dietética, por lo que necesitamos una sala de catas, cocinas para esa formación de calidad que damos en la Universitat. Aparte, también crearemos una planta de fabricación de medicamentos, una apuesta innovadora que no tienen todas las facultades.

Mavi Mestre, rectora de la Universitat de València / Miguel Angel Montesinos

¿Cuál es el mayor reto que van a abordar en Burjassot?

Construir la nueva Facultad de Ciencias Biológicas, que ha aumentado mucho el número de titulaciones. Ya no es solo Biología, pues ahora es también, Ciencias Ambientales, Biotecnología y Bioquímica y Ciencias Biomédicas, además de los dobles grados. Todo esto no solo supone más estudiantes, sino también más espacios y equipos mucho más sofisticados para docencia y para la investigación. Este nuevo edificio está presupuestado en unos 50 millones de euros. Ya hemos finalizado el proyecto y vamos a sacar a concurso la construcción por lo que espero que en este próximo curso se inicien las obras, que se ejecutarán por fases en tres años.

¿Y para el Parc Científic de Burjassot-Paterna?

Acabamos de abrir dos incubadoras de empresas, una de tecnología agroalimentaria y otra de Inteligencia Artificial, en nuestra apuesta por la innovación y la transferencia tecnológica. De hecho ya son 91 las empresas que alberga nuestro Parc Científic, y las dos nuevas incubadoras atraerán a más empresas. Ojalá tuviéramos más espacio porque llegarían más empresas. De hecho llegan, pero ya no tenemos más espacio disponible. Lo que tenemos son metros para construir, pero nos falta dinero para hacerlo.

¿Qué siente tras 14 años sin plan plurianual de financiación de las universidades públicas por parte del Consell?

Mucha tristeza porque si no hay seguridad sobre la financiación vamos a tener en los próximos 4 o 5 años nos es muy difícil planificar, sobre todo en nuestro caso, que somos la universidad valenciana peor financiada.

¿Por qué dice eso?

Porque no se contempla la especificidad de la UV, que cuenta con un gran patrimonio histórico que hay que mantener, como la Nau o el Jardí Botànic, que tiene más de 200 años. Tampoco nuestra Biblioteca Histórica y las grandes obras de arte que tenemos. Todo esto no está previsto en ningún plan de financiación, ni siquiera en el que el Consell de Ximo Puig nos prometió durante 8 años y nunca cumplió.

¿Y cómo van las negociaciones con el Consell de Mazón?

Hace unas tres semanas las 5 universidades públicas hemos acordado con la Generalitat un instrumento de programación plurianual. Es decir, un marco de programa unitario donde se nos garantiza que tendremos el capítulo de las nóminas del personal cubierto durante los próximos años, que es lo básico. Luego está previsto que cada universidad tenga un anexo de fondos según la especificidad de cada una pero eso no se ha cerrado aún.

La rectora Mavi Mestre durante un momento de la entrevista / Miguel Angel Montesinos

¿Por qué son tan insistentes con la falta de financiación?

Las matrículas en las universidades públicas son muy baratas y apenas pagan una pequeña parte del coste de la enseñanza. Por tanto, necesitamos que el Consell cubra esa diferencia. Así, por ejemplo, la financiación media por alumno que recibimos las universidades públicas valencianas es de 9.984 euros por estudiante. La UV está por debajo de dicha media con 9.378 euros por estudiante, 606 menos. Pero además, la universidad valenciana mejor financiada recibe 12.885 euros por estudiante, un 37 % más que nosotros. Esos 3.507 euros más por alumno que nosotros no tenemos es mucho dinero si contamos que tenemos más de 50.000 estudiantes. Tenemos titulaciones de Ciencias de la Salud e ingenierías con un nivel de experimentalidad muy alto y, en consecuencia, muy caras. Por tanto, yo sí que querría que los anexos contemplen una financiación por estudiante igual para todas las universidades, teniendo en cuenta las titulaciones que impartimos. Es una pena que el Consell anterior, con el que también se estuvo trabajando esta desigualdad, nunca llegara a cerrar esta cuestión. Es muy triste.

Deduzco que se siente usted muy defraudada con el Botànic...

Pues sí. Sí que me siento defraudada porque fueron 8 años de trabajo en un plan de financiación que estaba prácticamente acordado, pues existía un 80 % de consenso en el Sistema Público Universitario Valenciano. Estábamos prácticamente de acuerdo todas las universidades menos una y no se quiso cerrar. Me siento defraudada porque esa decisión a nosotros nos hace sufrir. No nos permite planificar con tranquilidad lo que es preciso hacer . ¿Puedo dejar de hacer la nueva Facultad de Ciencias Biológicas? Honestamente, no. No puedo porque ya no tenemos laboratorios competitivos para las nuevas titulaciones que hemos implantado, que además tienen una alta demanda. En definitiva, esa falta de financiación repercute en la calidad de vida de las personas, en la calidad de la docencia y de la investigación. Somos la universidad pública valenciana que más títulos ofrece de grado y de máster. En cuanto a investigación, somos más del 40 % en producción científica y la mitad en citaciones científicas. Por tanto, nos merecemos una financiación adecuada, rindiendo cuentas por supuesto, pero que contemple todo lo que aporta la UV a la sociedad.

Suscríbete para seguir leyendo