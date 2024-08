La batalla por Medicina vuelve a Alicante casi 30 años después

La guerra por Medicina vuelve a estallar en Alicante. Casi 30 años después, la Generalitat, la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández de Elx se enfrentan de nuevo por quién imparte este grado en las comarcas del sur de la C. Valenciana. Desde el pasado curso, a instancias del Botànic, este título puede cursarse en ambos centros, separados por apenas 12 kilómetros de distancia. La decisión fue recurrida por la universidad ilicitana en los tribunales, que denegaron la suspensión cautelar que reclamaba la Miguel Hernández —donde hasta 2023 se cursaba Medicina— al considerar que la doble oferta no perjudicaba a la universidad que ya la impartía. El curso empezó en ambos centros, pero la Miguel Hernández no cedió y presentó un contencioso administrativo contra el Consell.

La noticia saltó el viernes cuando se conoció que, a las puertas de esa resolución y ya entrados en agosto, la Conselleria de Educación de José Antonio Rovira ha optado por retirarse del proceso judicial, dando así por buena la demanda de la Miguel Hernández y dejando en la estacada a la UA, que se queda sola en su defensa del grado. La rectora, Amparo Navarro, no esconde su "sorpresa" por una decisión que retrotrae a lo vivido, también con Medicina como protagonista, en tiempos del Consell de Eduardo Zaplana. Y que además deja en el limbo al casi centenar de alumnos que han iniciado el grado este año.

Corría 1996 cuando el entonces president de la Generalitat ordenó la segregación forzosa de varias carreras de la UA, entre ellas Medicina, para crear la Miguel Hernández. Aquella decisión, que desencadenó una guerra entre la dirección de la UA y el Consell de Zaplana, fue recurrida por el PSOE ante el Constitucional, que tras casi diez años acabó avalando la creación de la nueva universidad ilicitana.

"Posición neutral" cuestionada

El actual conseller de Educación aseguró que la decisión de retirarse del contencioso (aprobada en el último pleno del Ejecutivo del curso pero que no fue publicitada) responde a la voluntad de la Generalitat de "mantener una posición neutral" en una disputa entre dos universidades, algo que según el actual gobierno no hizo el Botànic. Pero los efectos prácticos de este acto jurídico emprendido por el Consell no casan con la imparcialidad argumentada por el titular de Educación.

En primer lugar, porque aunque Rovira incidió en que la inhibición de la Generalitat del caso no detiene el proceso judicial y prometió abrir un proceso negociador entre universidades una vez se conozca el fallo, la sentencia sólo saldrá porque la UA se personó en el recurso. De lo contrario, fuentes consultadas confirman que la retirada de la administración autonómica significaría que daba por bueno el recurso, dando la razón a la Miguel Hernández.

Por otra parte, la inhibición en el caso viene después de que la Generalitat no presentara conclusiones, según reconoció el propio conseller. El tribunal, pues, tomará la decisión con la base de la documentación de ambas universidades, pero sin la valoración del principal actor, el Ejecutivo valenciano, que es la administración competente en las titulaciones.

Pese a todo, Rovira confirmó que se comunicó a ambos rectores, aunque evitó dar detalles sobre la reacción de estos. De hecho, el titular de Educación reiteró la buena relación con los máximos responsables educativos y destacó que, desde que está al frente del área, ha hecho varios intentos por reconducir el enfrentamiento. n

