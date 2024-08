Uno de cada cuatro valencianos tiene que devolver parte del Ingreso Mínimo de 2021

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es la ayuda contra la pobreza diseñada por el Gobierno para quienes tienen dificultades "para cubrir sus necesidades fundamentales". Sin embargo, la ayuda se concede con la declaración de la renta del año anterior y se "recalcula" de la misma manera. Y ese es el problema. Así, beneficiarios del IMV están recibiendo cartas en las que la Seguridad Social les reclama determinadas cuantías por "cantidades indebidas". Ahora el Gobierno está reclamando las cantidades de 2021 que suponen la devolución de miles de euros a quienes percibieron una ayuda por carecer de ingresos para llegar a fin de mes. Las críticas no se han hecho esperar y los afectados se preguntan cómo es posible que ahora les exijan miles de euros por cobros percibidos hace tres años que, además, no sabían que deberían devolver.

En el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se estima en 3.000 euros "la cuantía media" que está reclamando la seguridad social por cobros indebidos. Es más, el mismo informe asegura que uno de cada cuatro beneficiarios del IMV tiene que devolver una parte de lo que ha percibido, una realidad que se cumple en la Comunitat Valenciana.

Percibir el IMV obliga a realizar la declaración de la renta, con independencia de los ingresos percibidos. Ese es el sistema de control diseñado para el IMV, una ayuda que no se puede "paralizar" de forma temporal ni "modificar" sobre la marcha si cambia la situación que generó la concesión de la ayuda. Por ello, los afectados denuncian "indefensión", mientras las redes sociales y los grupos de afectados se muestran repletos de preguntas que afectan al IMV como "si me contratan los meses en verano ¿me quitarán el IMV?". Y no es que retiren la ayuda, es cuando se "crucen" los datos con Hacienda se hará el cálculo del IMV que correspondía con esa variante (trabajar tres meses de verano determinadas horas por determinado salario), la Seguridad Social "recalculará" la cuantía de IMV que le correspondía a esa persona y enviará una carta para exigirle la devolución de los "pagos indebidos".

Pilar S. tiene un grado de discapacidad reconocido del 85%, problemas respiratorios y un hijo a cargo. La mujer recibió una carta con fecha del 26 de junio, en la que la Seguridad Social le reclama 550,87 euros. La Administración le indica que dispone de un mes de plazo para abonar la cuantía "en un solo cargo" y que, si transcurrido ese plazo no lo ha hecho, se notificará la deuda a la Tesorería General de la Seguridad Social. El plazo se acaba, pero a la mujer le resulta imposible hacer frente a ese pago. Los ingresos que recibe los destina al pago del alquiler y es usuaria del banco de alimentos de València. "En la carta no explican por qué me reclaman el dinero. Mi situación no ha cambiado, es la misma que cuando recibí el IMV sin pedirlo. Tengo una discapacidad que me impide trabajar, unos ingresos mínimos, un hijo cargo y no llego a fin de mes", explica Pilar. La mujer fue una de las familias que recibió la ayuda, de oficio, en 2020. "Lo que no tiene ningún sentido es que a las familias que menos tenemos nos den un dinero para ayudarnos y luego nos reclamen una parte porque no era esa la cuantía que nos debían dar, sino menos", explica esta afectada, vecina de Llíria.

"Castigada" por trabajar

La situación de Pilar no ha cambiado en estos años, pero la de Begoña G., de 46 años, sí y aunque ella lo comunicó a la Seguridad Social de nada ha servido. La Seguridad Social le reclama 3.320 euros de cobros indebidos en 2021 porque trabajó a tiempo completo durante un mes y eso, incrementó sus ingresos. "Llamé para preguntar y me dijeron que no me preocupara porque lo calculaban en función de la renta. Empecé con 180 euros al mes, luego me bajaron a 80 euros y un año después me lo subieron a 220 euros. He tenido trabajos temporales. He cogido todo lo que me ha salido y siempre he llamado para comunicar mi situación. ¿Y ahora me reclaman más de 3.000 euros? ¿Me castigan por trabajar? Presenté alegaciones por mi cuenta pero al final he buscado una bogado porque esto no me parece ni justo ni bien", explica la mujer, que desde hace un par de meses trabaja a tiempo completo. "Encima me amenazan con revisar el 2022 y, de nuevo, he comunicado mi situación para que me paralicen el pago, pero no hay manera", explica.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) explican que de nada sirve comunicar los cambios laborales porque la realidad es que "el programa del IMV no permite ni paralizar ni modificar la ayuda sobre la marcha y eso implica que cuando en octubre se cruzan los datos con Hacienda y se comprueban las rentas se recalcula la ayuda, pero a año vencido. Por eso se reclaman los pagos indebidos, pero, claro, son ayudas que se conceden a familias vulnerables que necesitan el dinero así que cuando se lo reclaman no disponen de él".

Por ello, en las recomendaciones que incluye la Airef en su informe se propone "verificar los requisitos económicos de la prestación del IMV utilizando datos más vinculados al presente en lugar de los relativos al año anterior" con la información que dispone la Administración de frecuencia mensual o trimestral

