El deficiente aire acondicionado del Clínico de Valencia obliga a los pacientes a llevar ventiladores de casa

Pacientes de más de 60 personas ingresadas en la quinta y última planta del pabellón C del Hospital Clínico de València denuncian que deben llevarse ventiladores de casa ante el deficiente funcionamiento de la climatización de este centro sanitario público dependiente de la Conselleria de Sanidad. "Aunque el aire acondicionado funciona, sale con tan poca potencia que es incapaz de enfriar las habitaciones que durante el día son un horno", relata Julia, familiar de una de las personas hospitalizadas.

Julia explica que personal técnico de mantenimiento del hospital que esta semana ha revisado las instalaciones de climatización les explicó que "no pueden hacer nada porque las instalaciones son tan obsoletas que no tienen capacidad para enfriar las habitaciones". En las horas centrales del día, a pleno sol y con las ventanas que no se pueden abrir por seguridad "y con la terraza sin aislamiento, no se puede estar en la habitación debido al elevado calor", crítica Julia.

La quinta planta es de Cirugía General y, además de personas recién operadas, también están ingresadas pacientes con diversas patologías. Julia cuenta que "todas las habitaciones de la planta están llenas, y con dos pacientes cada una más los familiares el ambiente es asfixiante". "Hay pacientes que sufren mareos por el calor y, los que pueden, salen al pasillo que se está un poco más fresco. Los camisones que llevan están totalmente mojados por el sudor, así que muchos están desnudos solo con el pañal porque es insoportable estar así". Añade.

La mujer quiere agradecer el esfuerzo del personal del Clínico "que están trabajando en unas condiciones terribles, porque si los pacientes y los familiares lo pasamos mal, ellos también al ser el calor insoportable". Julia relata que son muchos los familiares que han interpuesto una reclamación en el Servicio de Atención al Paciente del Clínico: "He puesto una reclamación y los familiares del paciente ingresado en la cama de al lado también, y delante de mí había un familiar pidiendo que cambien de habitación al enfermo porque la situación es insoportable".

Este diario ha intentado ponerse en contacto con el hospital afectado y con la Conselleria de Sanidad para ampliar la ainformación, sin éxito.

El año pasado, la tercera planta

El año pasado le tocó a la tercera planta. Así, el sindicato CSIF denunció fallos de climatización en la sala de Neumología del hospital Clínico Universitario de València, que provocaron temperaturas por encima de los 28 grados y perjudicaron a usuarios, profesionales y familiares de enfermos.

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que establece las disposiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo, fija un máximo de 27 grados en el interior de los recintos laborales.