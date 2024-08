Mazón se muestra optimista en la negociación de los presupuestos

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, insiste en que no se plantea convocar elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana pese a gobernar en minoría tras la marcha de Vox y confiesa ser "optimista" de cara a la negociación de los presupuestos para 2025, que el PP abordará con todos los grupos.

En una entrevista con la Agencia EFE, Mazón responde así al ser preguntado sobre la posibilidad de un adelanto electoral en caso de que no pudieran aprobarse los presupuestos de la Generalitat para 2025 al no contar con el apoyo interno de Vox en el seno del Consell, tras su salida en julio por orden de la dirección nacional.

Según el también líder del PPCV, la "herramienta fundamental" para liderar el cambio político que abandera en la Comunitat tras la etapa del Botànic no pasa solo por el presupuesto, sino que cuentan con decretos, decretos ley, modificaciones presupuestarias, un presupuesto ya aprobado para 2024, normativas, instrucciones de los consellers o la gestión de fondos europeos para políticas concretas.

Herramientas de trabajo

"Todo esto son herramientas de trabajo y, por tanto, vamos a utilizar todas las que tengamos a nuestra disposición para ser eficaces, para ser rápidos", según Mazón, quien apostilla: "No, yo no me planteo un adelanto electoral porque los valencianos han votado para cuatro años de políticas de cambio, me cueste más o me cueste menos".

"Yo soy optimista, al margen de que efectivamente hay que llegar a ese punto -el de presentar un proyecto de Presupuestos a las Corts-; yo lo que no voy a hacer es lo de Pedro Sánchez, quien incumplió su obligación, ni siquiera de elaborarlos o de presentarlos al Congreso. Yo elaboro presupuestos, yo presentaré presupuestos" ante el Parlamento valenciano y cumplirá con su "obligación".

"Será interesante preguntarle al resto de grupos si van a asumir su responsabilidad", según Mazón, quien insiste en que él sí lo hará y hablará "con todos y cada uno de los grupos, de todos y cada uno de los artículos de esa ley de presupuestos para tratar de llevarlos adelante", y apunta: "Y no soy demasiado pesimista con respecto a lo que pueda pasar".

La posición de Vox

Preguntado sobre si en el PP contemplan que Vox pueda ahora elevar el tono de sus negociaciones a la hora de apoyar o no determinadas partidas de los presupuestos, responde: "Eso le toca a Vox".

"Si planteamos una normativa para avanzar en la reforma fiscal y Vox no está de acuerdo, tendrá que explicar Vox. Si planteamos nuevas iniciativas para avanzar en la libertad educativa, eso tendrá que explicarlo Vox. Si no está de acuerdo en que profundicemos en la simplificación administrativa que el propio Vox ha votado estando en el Consell, eso tendrá que explicarlo Vox", advierte.

"Vamos a ver qué pone por delante cada uno, si su interés de partido o la instrucción que le dan desde Madrid o los intereses de Alicante, Valencia y Castellón. Es el momento de decidir y en octubre van a tener la capacidad de decidir o tu línea de partido o lo que te mandan desde fuera de la Comunidad Valenciana", señala.

Según Mazón, eso podría pasar "bien porque tienes una ministra sanchista (la líder del PSPV, Diana Morant), bien porque tienes una jefa que se diluye tipo Yolanda (Díaz, vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, socia de Compromís), o bien porque desde tu sede nacional te obligan a romper un gobierno (en alusión a Vox). Vamos a ver quién prioriza los intereses de aquí o las estrategias de allí".

Próximos pasos legislativos

Y tras el corpus legislativo que el PP, con el apoyo de Vox, presentó en marzo ante las Corts y ha ido aprobando (las leyes de libertad educativa, de concordia, de transparencia, de la Agencia Antifraude y de À Punt) hasta este verano, Mazón esboza qué será lo próximo a presentar a la Cámara para su debate y ratificación.

Así, avanza que serán un decreto ley sobre viviendas de protección oficial (VPO) que cree un nuevo marco normativo y un modelo valenciano propio y otro sobre viviendas turísticas.

También contempla eliminar tres "impuestos políticos" que dejó el Botànic como una "bomba de relojería" para que entrasen en vigor en 2025 (para centros comerciales, para vehículos y para industria), y una nueva ley de Ordenación del Territorio para simplificar y planificar mejor el desarrollo sostenible de cada ayuntamiento.

La ley de concordia y Vox

Respecto a la nueva ley valenciana de Concordia, que deroga la que aprobó el Botànic sobre Memoria Democrática y sobre la que el Gobierno central ya ha anunciado que recurrirá aunque podría llegarse antes a un acuerdo bilateral, Mazón insiste en preguntarle al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "cuál es el problema" a la hora de ampliar desde 1978 hasta la actualidad el período de víctimas de ETA.

El president señala que está dispuesto a dialogar "siempre, por principio y por convicción, pero en igualdad de condiciones; con trampas y con demagogia, no".

En cuanto a la relación actual con Vox, recuerda que desde el PP siguen hablando con este partido pero en las Corts, en lugar de a diario en el seno del Gobierno valenciano, "igual que hacemos con Compromís, igual que hacemos con el Partido Socialista. Discrepamos en algunas cosas y en otras podemos estar de acuerdo", apunta.

"En estos momentos, en el arco parlamentario, el único partido que puede dirigirse a todos los votantes por igual es el PP", proclama Mazón, quien agradece a la exconsellera de Justicia e Interior Elisa Núñez, quien además se ha dado de baja de Vox, la labor de este año ("me consta que ha trabajado muchísimo más de lo que la gente ha visto o de lo que la gente cree", remarca), al igual que con Vicente Barrera (exvicepresidente y exconseller de Cultura) y José Luis Aguirre (exconseller de Agricultura).