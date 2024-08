La cuarta ola de calor dejará temperaturas de hasta cuatro grados por encima de la media

No hay dos sin tres. Y, en el caso de las olas de calor de este verano, no hay tres sin cuatro. La Comunitat Valenciana vivirá desde mañana la cuarta ola de calor de la temporada estival, según la información difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El episodio tórrido comezará el viernes y se alargará hasta el próximo domingo y dejará temperaturas máximas hasta cuatro grados por encima de la media. En algunas zonas del interior de la provincia de Valencia, en las comarcas de la Costera o la Vall d'Albaida, se podrían superar los 40º.

La estabilidad atmosférica y los cielos poco nubosos facilitarán el episodio de calor. En la mayoría de la Península Ibérica, el viento leve y proveniente del sur tampoco ayudará a mitigar los termómetros. Sin embargo, en el caso de la autonomía valenciana, el viento del este sí que contribuirá a contener las mácimas.

A diferencia de agosto del pasado año, cuando se alcanzaron valores récord con temperaturas de hasta 45 grados en la ciudad de Valencia, este episodio de calor se caracterizará por ser persistente e ir en aumento de forma progresiva, aunque sin máximas de récord. De hecho, no se espera superar los máximos de la serie histórica; muchos de ellos registrados el pasado mes de agosto. Según explican desde Aemet Comunitat Valenciana, la semana vivirá un "progresivo ascenso térmico" hasta el próximo 14 de agosto, sin grandes "picos de calor", pero con "calor persistente". De hecho, las estimaciones no reflejan que se vayan a superar los valores de los días 20, 30 y 31 de julio; jornadas denominadas por Aemet como días con "temperaturas de récord". Los responsables de esta "contención" del calor serán los vientos del este que evitarán que los valores se disparen aún más. No obstante, los próximos días se incluirán entre el 5 % de jornadas más cálidas de cada fecha.

Cerca de los 40 grados

Para este jueves, se esperan valores por lo general dentro de la media histórica en prácticamente toda la Comunitat Valenciana. Estarán por encima de la media en el interior de la provincia de Castellón con temperaturas dos grados por encima de lo habitual, con valores máximos de entre 33 y 34 grados. Con estas previsiones, los registros serán similares a los marcados en Xàtiva u Ontinyent que, generalmente, registran las temperaturas más elevadas de la autonomía.

Llenazo en las playas de València /

El calor se intensificará desde el viernes y hasta el domingo, con máximas de entre dos y cuatro grados superiores a las habituales en todo el territorio valenciano. De hecho, se espera que el mercurio ronde los 40 grados durante estas tres jornadas en las comarcas del interior de la provincia de Valencia; especialmente en la Costera, la Vall d'Albaida, la Ribera Alta, la Hoya de Buñol y algunas localidades del Camp de Túria.

No será hasta el domingo cuando el calor de una tregua en algunas zonas. Descenderán ligeramente, con máximas dos grados menores que las del sábado, en la provincia de Castellón y en algunas zonas del litoral de Alicante, aunque el termómetro seguirá superando los 35 grados. La caída leve de los valores máximos se extenderá para el próximo martes, aunque será de forma moderada, con un descenso generalizado de entre uno y tres grados. Aun así, las previsiones estiman unas máximas de entre 32 y 34 grados. Sin embargo, será solo un espejismo porque el ascenso persistente de las temperaturas se mantendrá hasta el día 14 de agosto cuando Aemet prevé el pico de calor de esta primera quincena del mes de agosto.

Noches tropicales

El calor será persistente durante el día y, también, durante las noches; es la tendencia registrada en el mes de julio y que persistirá en agosto. Según las previsiones, la Comunitat Valenciana encadenará una noche tropical tras otras porque los termómetros no descenderán de los 20 grados en prácticamente todo el territorio, como mínimo durante los próximos 10 días. Solo se librarán algunas zonas de las comarcas del interior, que tendrán mínimas de entre 15 y 19 grados. En algunos puntos del litoral, las noches serán aún más calurosas; se espera que sean ecuatoriales porque las mínimas no se prevé que bajen de los 25 grados.

Durante el mes de julio, la ciudad de València registró 28 noches tropicales y tres tórridas, con valores por encima de los 25 grados en las jornadas del 17, el 23 y el 25 de julio. Y en el mes de agosto, la tendencia se mantendrá. También ocurrió el pasado año, cuando el 'cap i casal' superó el centenar de noches tropicales durante el verano del 2023; un hecho que, unido a las máximas diurnas, dificulta el sueño y un descanso óptimo.