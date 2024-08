"Si me hubiera quedado en el sillón no me reclamarían ahora 6.500 euros"

Javier J. es un trabajador al que la pandemia de la Covid-19 dejó sin empleo. En junio de 2020 cobraba la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) pero una carta le informó de que la ayuda que debía recibir no era esa, sino el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y es que el Gobierno estatal había diseñado una ayuda para combatir la pobreza que era similar a la que tenían autonomías como la Comunitat Valenciana. De hecho, el Botànic pidió la gestión directa de la ayuda, sin éxito. La RVI se modificó y pasó a ser una prestación complementaria del IMV aprobado por el Gobierno central como respuesta al contexto social y quienes la percibían recibieron una carta como la de Javier J., en la que le indicaban que debía solicitar el IMV. Y así lo hizo. El conflicto entre ambas prestaciones se resolvió en marzo del 2021.

Ese mismo año (2021) el ayuntamiento de Mislata, localidad donde vive Javier, lo incluye en el Plan de Empleo Social, un programa que le contrató durante tres meses, a media jornada. El hombre lo comunicó a la Seguridad Social, que no realizó cambio alguno en la prestación que le pagaba. En junio de ese mismo año, el Gobierno le recordó a los beneficiarios de esa ayuda que debían presentar la declaración de la renta, independientemente de sus ingresos. Javier así lo ha hecho hasta este momento. Pero ahora, tres años después, le reclaman más de 6.000 euros porque le "pagaron" más de lo que le correspondía.

Javier muestra la documentación que acredita su testimonio. / Germán Caballero

"Me obligan a pedir el IMV porque tenía que compatibilizarla con la RVI. Participo en un taller de empleo y me contratan, y lo agradezco porque yo lo que quiero es trabajar. He cogido todos los trabajos que me han salido y todos han sido temporales. Siempre lo he comunicado a la Seguridad Social. ¿Y ahora me reclaman dinero de hace tres años? ¿por trabajar? En los ingresos figura hasta la ayuda al alquiler que solicité y eso está exento. En definitiva, les consta que ingresé 13.000 euros en lugar de 9.000. Una renta de miseria. Y encima me castigan por trabajar y no lo entiendo. Este problema no lo tendría si me hubiera quedado quieto en el sillón de mi casa, sin moverme y sin trabajar", explica, tras mostrar las reclamaciones que ha puesto y las comunicaciones que ha tenido con la Seguridad Social. Y entonces llega la pregunta del millón: "¿Cómo voy a pagar esta cantidad si sigo con trabajos temporales y precarios?".

Desde los sindicatos le piden al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que modifique la herramienta con la que se gestiona esta ayuda diseñada para combatir la pobreza. Es la misma petición que realizan los usuarios. «Necesitamos poder trabajar y que se paren o modifiquen las cuantías al momento porque somos familias vulnerables y estamos hablando de perpetuar una deuda con Hacienda que, encima, supone intereses», concluye Javier.