Polo: "La merma de agua que llegue a l’Albufera será muy baja"

En plena confrontación entre el Consell y el Gobierno por los aportes de agua a l’Albufera, con recurso a los tribunales de por medio en los que la Generalitat ha denunciado ese pasado invierno solo entraron en el lago dos de los 20 hectómetros cúbicos (hm3) previstos en el Plan Hidrológico, las restricciones impuestas a los regadíos del Túria tendrán un efecto rebote en los aportes de esta cuenca a la laguna. Así lo admitió ayer el presidente del Sindicato de Regulación del Túria y, por tanto, representante de todos los regantes de este sistema, José Soriano. «Si vamos a tener menos agua para el riego habrá menos sobrantes, con lo que posiblemente se merme la aportación del Túria a l’Albufera al reducirse los retornos de riego», dijo.

No obstante, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, aseguró que «la merma en los retornos de los sobrantes del riego a l’Albufera será muy baja, porque estamos hablando del Túria y solo de una parte; la Acequia de Favara, pues en la del Oro no hay restricciones». En este sentido explicó que la gran mayoría de los sobrantes de riego que entran en el Parque Natural de l’Albufera lo hacen por la Acequia Real del Júcar y la red de canales de la Comunidad de Regantes de Sueca, «por tanto provienen del Júcar, donde no hay restricciones» por la sequía. Además, detalló que la Acequia del Oro «se abastece al 100 % de agua reciclada de la Depuradora de Pinedo, con lo que tampoco aplica la reducción del 1 5 % acordada».

Polo insistió también en que a estas alturas del año hidrológico, que acaba en septiembre, «no es ningún problema que haya restricciones en el Túria, pues l’Albufera durante la campaña de riego recibe aportaciones enormes porque el cultivo del arroz se hace en continuo, pues los campos están inundados por agua que se está moviendo constantemente, ya que si estuviera estancada el arroz se pudriría. Por tanto, el flujo es continuo y por ello los aportes en verano no son un problema porque l’Albufera recibe una cantidad enorme de agua».

