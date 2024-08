La falta de médicos eleva hasta 20 días la espera para una cita en Primaria

"Ni siquiera me da opción de concertar una cita con mi médico de cabecera; no hay fechas". Así relata una vecina de Benicalap las dificultades que está encontrando para acudir a la consulta del médico de Atención Primaria en su centro de salud. La única solución prevista en la aplicación GVASalut es ponerse en contacto de forma telefónica con su ambulatorio. Se trata de una situación extrema, pero que se repite en varios centros de salud de la Comunitat Valenciana. En el CS de Guillem de Castro o en el CS Salvador Allende de Orriols en València, no se ofrecen citas disponibles y en el CS de Alaquàs o el de Tavernes de la Valldigna, tampoco. En caso de necesidad, la única opción es acudir al servicio de Urgencias, a los PAS o PAC, o en última instancia, al hospital.

La falta de citas no es tan gravosa en todos los centros, pero en la mayoría de ellos la espera se alarga hasta 20 días. Lo ha podido comprobar Levante-EMV haciendo una simulación en más de una veintena de centros de salud tanto en el 'cap i casal' como en varios pueblos de la Comunitat Valenciana. En l'Eliana y Llíria, la espera es de más de 10 días; en la Canyada, de una quincena; y en Benetússer, los pacientes han de esperar hasta una media de 20 días. En València ciudad, hay discrepancias entre barrios. En Ciutat Vella, la primera cita disponible es para dentro de cinco días; pero, en Extramurs, hay que esperar hasta tres semanas para visitar al médico de cabecera. Esta situación contrasta, por ejemplo, con el CS Nápoles y Sicilia donde es posible conseguir cita para mañana mismo. Además, en otros centros, se da una circunstancia inédita durante el resto del año: poder conseguir una cita presencial antes que una telefónica. "Es la opción más demandada durante el verano porque no es necesario acudir al centro de salud en persona", explican fuentes consultadas por este periódico.

El consultorio de Port Saplaya cerró el pasado verano por la falta de médicos. / Germán Caballero

Un verano con menos médicos

La espera de más de 15 días no es nueva. Se repite verano tras verano, con una espera media de entre 8 y 15 jornadas, a pesar de la normativa de la conselleria de Sanidad que establece un máximo de 48 horas para conseguir cita en Atención Primaria; ésta a penas se cumple durante todo el año en muchos puntos de la Comunitat Valenciana porque las plantillas están muy ajustadas en recursos humanos; es un problema estructural. Pero, en verano, lo están aún más y, por eso, desde el pasado año, los centros de salud cierran sus puertas desde las tres de la tarde y hasta las ocho de la mañana durante los meses de julio, agosto y septiembre. Este año, también.

Es cierto que el déficit de médicos de este verano, agravado por la posibilidad de contratar a 606 residentes recién formados, está dificultando la asistencia médica; era lo previsible. Pero la imposibilidad de conseguir una cita en varias comarcas es una situación que, el pasado año, por ejemplo, no se produjo de forma tan generalizada.

El plan de verano de Sanidad ha tenido que lidiar con esta falta de facultativos disponibles para su contratación después que el Ministerio de Sanidad se negara a adelantar el final de la formación de los MIR. La finalizan en septiembre y, de hecho, están capacitados para atender a los pacientes de forma autónoma, aunque siempre con un adjunto responsable en el mismo centro. Ante esta perspectiva, conselleria optó por abrir cuatro consultorios auxiliares menos que en 2023 y reforzar 66 centros de salud con la contratación prevista de hasta 765 médicos, aunque se desconoce qué porcentaje de estos se han conseguido cubrir; el año pasado no se superó a penas el 30 %. Desde CCOO, Rosa Atienzar apunta a una "previsión de sustituciones muy escasa en general y prácticamente nula en Atención Primaria".

Medidas "insuficientes"

Los representantes sociales apuntan directamente a la conselleria de Sanidad. "Los problemas en primaria se veían venir -, añade Atienzar-. Ya advertimos que el plan era totalmente insuficiente". De hecho, desde CCOO señalan el "escaso refuerzo" que se ha producido en las zonas costeras y de mayor afluencia turística con, según el plan, cuatro centros auxiliares menos que hace un año. Además, alertan sobre la sobrecarga del personal: "No es aceptable atender a mayor población con menos recursos o a costa de módulos de refuerzo", señala Atienzar.

Por su parte, Eva Plana de UGT recuerda la denuncia realizada cuando se presentó el plan: «Ya advertimos que los recortes generarían una saturación y una sobrecarga del personal que ya, en su día a día, está sometido a mucha presión».

Sobrecarga en los hospitales

Los problemas en Atención Primaria acaban repercutiendo en la presión en las Urgencias de los hospitales valencianos. Está empezando a ocurrir, al menos en la provincia de Castellón. Así lo denunció ayer CSIF que reclama "medidas urgentes para reforzar con más personal las zonas turísticas y resolver este colapso". Según explican desde el sindicato, muchos centros de salud de los municipios costeros "solo disponen de dos profesionales durante los fines de semana" para atender a la población. Ocurre en varios de ellos: en Oropesa, Benicàssim, Alcossebre, Peñíscola o Nules, entre otros. No pueden atender a todos los pacientes, a pesar de que el número de pacientes atendidos supera los 200 durante los fines de semana.

