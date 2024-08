Vox amenaza ahora con bloquear los presupuestos de la Generalitat

Vox ha anticipado que no apoyará los presupuestos de los gobiernos autonómicos encabezados por el PP, con los que rompió la coalición el pasado mes de julio, si pretenden favorecer la política del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en aspectos como la acogida de menores migrantes o de "chiringuitos ideológicos" feministas.

El coordinador nacional jurídico de Vox y portavoz en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en una entrevista con EFE, ha asegurado que el asunto migratorio es una línea roja para su formación, como también lo fue para decidir la salida de sus consejeros de los cinco ejecutivos regionales donde gobernaban con el PP -Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura-.

"Si esos presupuestos regionales contemplan seguir colaborando en la política inmigratoria de Sánchez, pues diremos que no. No nos tomamos la política como una broma. No podemos votar a favor de algo que está en contra de los españoles", ha advertido.

Según Buxadé, la postura negociadora de la formación que lidera Santiago Abascal ante los presupuestos autonómicos será la misma que la que hubiera tenido de haber seguido en coalición.

Por ello, ha incidido en que el PP podrá contar con los votos de Vox para sacar sus cuentas en las regiones que gobierna en minoría o en las que daba apoyo externo, como Baleares, si cumple con lo que acordaron en su día para entrar en esos ejecutivos, como aumentar las partidas en sanidad, educación y seguridad y frenar las partidas para los centros de menores inmigrantes.

"Si lo que hace el PP es incrementar el gasto, no bajar los impuestos, seguir pagando a UGT y CCOO y financiando los chiringuitos ideológicos, desde el feminismo radical hasta los que favorecen la inmigración ilegal, pues tendremos que votar en contra. Nadie esperará otra cosa de nosotros. Somos un partido predecible", ha añadido.

Sin libertad negociadora

Preguntado si darán o no libertad negociadora en cada territorio, Buxadé ha apuntado que la posición estará en sintonía con la dirección nacional: "Es evidente que hay una coordinación, que no va cada uno por libre".

Buxadé ha apuntado que la relación de Vox con el PP es buena en los ayuntamientos donde gobiernan juntos, de ahí que "todos los gobiernos municipales están vigentes".

En el plano nacional, ha tenido la mano a la formación de Alberto Núñez Feijóo para "derrocar" a Sánchez, pero ha exigido "cambiar sus políticas", en especial, en materia migratoria, de seguridad y judicial, donde "el PP está entregado al PSOE".

El dirigente de Vox ha animado a Núñez Feijóo a presentar una moción de censura contra Sánchez, pero ha avisado que no la apoyará si viene acompañada de un pacto con Junts, la formación que lidera Carles Puigdemont. "Ni una sola cesión al separatismo", ha remachado el europarlamentario.

