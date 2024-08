Sanidad inicia la movilidad "forzosa" del personal a otros hospitales

La movilidad del personal sanitario es uno de los mecanismos habilitados por la conselleria de Sanidad para cubrir el déficit de médicos durante el verano. El decreto de asistencia sanitaria integral, aprobado en el mes de febrero y que creó las ocho agrupaciones sanitarias interdepartamentales, abrió la puerta a esta opción que destina temporalmente a los sanitarios a otro centro de su misma macroárea, pero desde el departamento han defendido siempre la voluntariedad del personal afectado por esta movilidad. Sin embargo, el personal de pediatría del hospital General de Castelló se ha visto "forzado" a desplazarse a cubrir las guardias del hospital de Vinaròs, lo que sería la primera movilidad no voluntaria denunciada en la sanidad pública valenciana.

Hace unos días, el personal remitió un escrito a la gerencia del departamento, en el que expresaban su disconformidad con este desplazamiento "obligatorio" decidido "unilateralmente" por la dirección del centro. En el escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV, indican que la falta de pediatras en el centro de Vinaròs no es "una emergencia, ni una causa sobrevenida", ya que es un problema "crónico" desde hace unos años. En el escrito predicen la repercusión "negativa" de esta decisión en la atención dada a los pacientes del centro de origen y la reducción de la disponibilidad de servicios como la asistencia domiciliaria a pacientes crónicos complejos y al transporte de los pacientes críticos pediátricos y neonatales.

La cobertura de las guardias de Vinaròs se hará con el personal de la UCI pediátrico y neonatal de Castellón. Por eso, el escrito denuncia que "las guardias de UCIP" de Castelló se quedarán con "un solo pediatra", quien deberá encargarse de "todos los niños graves ingresados en el hospital, así como de las urgencias graves o partos de riesgo que puedan ocurrir".

Los motivos de la movilidad

Según las fuentes consultadas, el desplazamiento "forzoso" solo se dará durante el mes de agosto porque la gerencia tiene voluntarios para cubrir las necesidades a partir del mes de septiembre. Ante la falta de candidatos para este mes, la gerencia informó por escrito a los elegidos para cubrir las guardias pediátricas en Vinaròs. Estos profesionales deberán desplazarse cerca de 150 kilómetros para realizar el servicio. Es cierto que la conselleria establece el pago del kilometraje, a un precio de 0,29 € por quilómetro, y que el tiempo de desplazamiento se incluye dentro del horario laboral; pero que, aun así, no ha conseguido convencer a ningún sanitario para este mes de agosto.

Tras esta decisión y el escrito remitido, la gerencia se ha reunido con los pediatras para explicarles el motivo de la decisión. El centro de Vinaròs, con una plantilla muy al límite, ha de lidiar con la baja laboral de dos de los facultativos pediátricos y, para cubrir sus bajas, la gerencia ha elegido "la mejor decisión posible, la menos perjudicial", aunque eran conscientes de que "no había ninguna buena". De hecho, la gerencia les trasladó su preferencia por trasladar al personal antes que a los pacientes en aras de poder ofrecer la mejor asistencia posible.

Así lo explican fuentes del personal conocedoras del contenido tratado en la reunión, las cuales explican que la gerencia hizo varias propuestas a la conselleria de Sanidad han sido rechazadas por el departamento. Una de ellas era la posibilidad de cubrir las guardias con personal de centros con más recursos, como el hospital la Fe de València; una posibilidad que, en realidad, el decreto de asistencia integral no permite, ya que los dos centros -el de Vinaròs y la Fe- no se incluyen dentro de la misma macroárea como sí lo hacen los de Castellón y Vinaròs. La explicación argumentada habría servido para conseguir que miembros del personal de Pediatría se hayan prestado voluntarios a desplazarse a Vinaròs, según explican las fuentes consultadas, aunque está por determinar si el número es suficiente para no destinar a nadie de forma "forzosa".

Suscríbete para seguir leyendo