La sequía deja sin agua un segundo municipio y obliga a restricciones

La persistente sequía que afecta a la Comunitat Valenciana comienza a tener serias consecuencias tanto en el consumo de agua potable en los núcleos urbanos como en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Si hace una semana Teulada se convirtió en el primer municipio en quedarse sin suministro al prohibirse la utilización de la red pública de abastecimiento por la salinización del acuífero, ayer el Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell también se vio obligado a tomar esta drástica decisión tras los últimos análisis de los técnicos municipales.

El alcalde de esta localidad de la Marina Alta, Miguel Ángel García, difundió ayer en un bando que «el agua de la red no es potable. Por lo tanto, no debe ser consumida». Y aclara que el suministro solo se puede usar para limpieza e higiene personal. «No se puede beber ni cocinar ni lavar alimentos con agua del grifo», señala.

García explica que la sequía de los dos últimos años ha provocado la salinización del acuífero, aunque asegura que el consorcio de aguas de Teulada-Benitatxell ha realizado «las actuaciones que estaban contempladas en el Plan Especial de Sequía. Pero, añade, «los últimos resultados analíticos muestran unas concentraciones de los parámetros sodio y cloruros en el agua superiores a los máximos permitidos por la legislación técnica sanitaria vigente».

El alcalde recuerda que, a mediados de junio, ya se avisó a los vecinos de que la sequía estaba mermando la calidad del agua. Detalla que las últimas analíticas de este mes de agosto «y los pertinentes contraanálisis» detectan una concentración en sodio de 612 mg/litro y de cloruros de 1.848 mg/litro. La conductividad se ha disparado. «No existe ningún otro parámetro que excede los umbrales de potabilidad», aclara García. Así las cosas, el problema del agua es que es salobre. «La no potabilidad es consecuencia del exceso de sales derivado de la intrusión marina. No hay existencia de otros parámetros químicos y biológicos de carácter tóxico o patógenos».

Morella garantiza el suministro

A Teulada y Benitatxell también se unió ayer el municipio de Parcent, cuyo ayuntamiento lanzó un mensaje muy claro a sus vecinos advirtiendo de que la situación actual del agua potable «es muy grave» y el nivel de los depósitos ha bajado de forma «preocupante». «Si no se toman medidas inmediatas de ahorro, nos veremos obligados a aplicar restricciones drásticas», avisa. El consistorio avanza incluso que las medidas «serán muy severas» y habla abiertamente de «cortes de agua».

En la provincia de Castellón, con sus embalses por debajo del 16 %, la segunda peor reserva de España por detrás de Almería, ayuntamientos y diputación también han empezado a aplicar medidas drásticas para hacer frente a la situación de sequía que sufre la provincia. Para garantizar el agua en Morella en las fiestas del Sexenni, la corporación provincial que presidente Marta Barrachina ha asumido el coste de las obras de conexión del pozo IV del Colomer con la red de abastecimiento de la ciudad. Una inversión urgente de 180.000 euros.

En la capital de la Plana, el ayuntamiento y la empresa concesionaria Facsa activaron ayer una campaña (hasta el mes de octubre) que, bajo el título El valor del agua, apela al valor de este recurso hídrico y se dirige tanto a vecinos como a turistas para evitar que la ciudad pase del nivel de preemergencia por sequía al de emergencia.

Pero además de esta campaña de concienciación del Ayuntamiento de Castelló, otros consistorios de la provincia se han visto obligados a aplicar más restricciones en plena cuarta ola de calor para conservar sus mermadas reservas en un año donde la lluvia brilla por su ausencia y el calor sigue apretando sin piedad.

Si Benafer se vio forzado días atrás a cortar el agua por las noches como parche a la crisis hídrica, ahora son otros pueblos del Alto Palancia (Barracas, Torás y El Toro) quienes recurren a medidas drásticas como la prohibición de lavar vehículos, regar los jardines y llenar o reponer el agua de las piscinas. Los alcaldes de estos tres municipios del Alto Palancia pidieron ayer a los vecinos, en un comunicado conjunto, un uso responsable del agua. Según explicaron, debido a la situación de sequía y el aumento de la población de este verano, el acuífero que comparten las tres poblaciones ha «bajado considerablemente su nivel».

El objetivo de estas prohibiciones es «evitar problemas de abastecimiento de agua potable en el futuro». Además, los ayuntamientos suprimieron el riego de parques y jardines y el llenado de la piscina municipal. También anunciaron el cierre de las fuentes municipales.

«Sin la colaboración de todos, será imposible conseguir el descenso en el consumo de agua y evitar así los problemas de abastecimiento de agua potable», advirtieron. Pero no son los únicos ayuntamientos de Castellón que se han visto obligados a aplicar restricciones. Entre otros, Canet lo Roig no tuvo más remedio que no abrir su piscina municipal este verano, mientras que Tírig ha precisado cubas al llegar a mínimos.

