Treinta años del incendio que convirtió la Vallesa en un infierno

El 10 de agosto de 1994, a eso de las 13.30 horas, en uno de esos días de sol abrasador y viento de poniente, el cielo de la Canyada, Paterna, Riba-roja y l’Eliana se fue volviendo de color gris por el humo que llegaba de la Vallesa. Y bajo el humo, las llamas de hasta 20 metros de altura que arrasaron un tercio de ese bosque que -pese a la desidia de las administraciones y de sus propietarios - era el pulmón verde por excelencia del área metropolitana de València. Lo era y, por suerte, lo sigue siendo.

Aquel pavoroso incendio que puso en jaque una masa forestal de cerca de mil hectáreas y obligó a desalojar a miles de personas, generó un movimiento reivindicativo que impulsó la declaración en 2007 de la Vallesa y la ribera del Túria como Parc Natural y acabó convirtiendo este gran espacio natural rodeado de miles de viviendas en uno de los bosques mejor protegidos de Europa.

Primero se diseñaron vías de evacuación y de acceso para los efectivos contra incendios, después se instaló la primera torreta vigía y después se destinó una motobomba equipada con depósito de agua para casos de emergencia. Durante este tiempo también se han adecuado los caminos que atraviesan el bosque, se han llevado a cabo podas selectivas y se han realizado franjas de protección perimetral entre las viviendas y las masas de pinos.

Finalmente, en 2022 se ponía en marcha el proyecto Guardian y sus 52 cañones de agua que permiten aumentar la resiliencia contra el fuego en 2.000 hectáreas y proteger a más de 15.000 residentes en los términos de Riba-roja de Túria y Paterna.

La Cañada. bosque de la Vallesa. Regeneración tras el incendio de 1994 / Manuel Molines

"¿Hemos avanzado en prevención?"

El camino ha sido largo y, pese a todos los logros conseguidos, las alertas continúan. “Ahora, en 2024 ¿hemos avanzado en prevención? ¿Hemos aprendido de nuestros errores?”, se pregunta hoy, cuando se cumplen 30 años del incendio de la Vallesa, la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria, la entidad surgida del cabreo y el miedo por aquel siniestro y que ha encabezado durante años cualquier reivindicación para lograr la máxima protección de la zona.

“Las condiciones climáticas persisten, los pirómanos también. Pero..., ¿quién es el garante de poner los medios y la vigilancia para que esto no ocurra de nuevo?”, se pregunta entidad que pide “prudencia, cuidado del medio y cumplimiento de la normativa” a los ciudadanos, y “más inversión en materia de prevención de incendios, más limpieza de bosques y barrancos y más vigilancia” a las administraciones.

La Cañada. bosque de la Vallesa. Regeneración tras el incendio de 1994 / Manuel Molines

"Lo dejamos todo atrás"

En 1994 ardieron en la Comunitat Valenciana más de 100.000 hectáreas de monte. De hecho, el incendio de la Vallesa tuvo lugar mientras cerca de allí, en la Calderona, el fuego arrasaba 10.000 hectáreas de zonas boscosas de municipios como Alcublas, Altura, Llíria, Gàtova y Segorbe. En comparación con ese y otros incendios que ocurrieron ese año (en la Vall d'Albaida, la Plana de Requena-Utiel, la Canal de Navarrés, el Alto Mijares, el Maestrat...), el de la Canyada fue un incendio relativamente pequeño. Pero el hecho de que las llamas llegaran sin control a escasos metros de cientos de viviendas hizo que, pasados los años, el recuerdo siga muy vivo en quienes sufrieron sus consecuencias.

«Lo dejamos todo atrás y no sabíamos lo que encontraríamos cuando volviéramos. Fue muy duro», explicaba hace en 2019 el presidente de la Junta de Barrio de la Canyada y dirigente de la A VV, José Carot, que ese día estaba en València y el fuego le pilló de regreso con su mujer y su hija. «Veía la columna de humo y no me lo quería creer. Al cruzar las vías, daba la impresión de que el fuego estaba allí, junto a las casas», añadía. Cogieron lo mínimo y se marcharon.

«Estaba en la piscina del chalet porque el calor era insoportable. Veíamos pasar medios aéreos pero pensábamos que era por el incendio que había en la Calderona. Y de repente llegaron a casa nuestros familiares que vivían en la zona del barranco de Rubio de la Canyada a refugiarse», explicaba Francisco Pellicer, dirigente de la Coordinadora de los bosques del Túria y vecino de Entrepins de l'Eliana. Tras atenderlos, se dirigió al bosque y se encontró con una situación de descontrol. «La gente hacía lo que podía. Los vecinos sacaban mangueras y trataban de apagar el fuego hasta que llegaran unidades de bomberos. Vi descargar un DC6», rememoraba.

Los obstáculos Trenor y Blasco

Pese a la tragedia, la protección de la Vallesa no fue inmediata, ya que el principal obstáculo era que la mayor parte de la superficie es de propiedad privada y está en manos de la poderosa familia Trénor. De hecho, tuvieron que pasar 13 años para lograr la declaración de parque natural.

El fuego, no obstante, sí que removió la conciencia de la gente. La asociación de vecinos de la Canyada impulsó el primer voluntariado, convocó la Volta a Peu y reunió a entidades vecinales y ciudadanas de otros municipios. Así nació la Coordinadora, que recogió el testigo y reclamó durante años que la Vallesa fuera Paraje Natural Municipal. Primero se intentó una iniciativa intermunicipal que no llegó a cuajar. Luego fue el Ayuntamiento de Paterna el que pidió el paraje natural municipal en solitario, denegado por el Consell en el año 2005, alegando la titularidad privada. El consistorio fue a los tribunales y ganó años más tarde aunque para entonces ya se había logrado una protección superior.

En ese proceso, la ciudadanía tuvo que enfrentarse a otra amenaza: un intento de urbanización del bosque que negociaban secretamente los Trénor con el entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco. Cuando se destapó la operación, la respuesta contraria en muchos municipios y la presión ciudadana y ecologista lograron que el Consell diera un giro de 180 grados a sus intenciones.

La Ca–ada. bosque de la Vallesa. Regeneración tras el incendio de 1994 / Manuel Molines

Pero el peligro continúa

El entonces conseller de Medio Ambiente del PP, Esteban González Pons, impulsó la declaración del Parc Natural del Túria para una superficie de más de 9.000 hectáreas (con distintos niveles de protección), que incluían el bosque de la Vallesa, y puso al frente de la primera oficina del Parc Natural al biólogo de la Coordinadora José Vicente Pardo Urios.

La construcción del Parque Fluvial del Túria, con una inversión cercana a los 18 millones de euros por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, fue otro hito que en 2010 ya abrió el río a la ciudadanía y lo convirtió en uno de los espacios naturales más populares del área metropolitana de València, disfrutado por miles de personas a lo largo del año.

Y peses a todos los avances, y pese a que no se ha vuelto a vivir una situación como la de ese gran incendio que hoy cumple tres décadas, el peligro no cesa. En 2006, por ejemplo, los cables de alta tensión que cruzan la Vallesa provocaron dos pequeños pero preocupantes incendios en un plazo de menos de 15 días. Un accidente que volvió a producirse por las mismas circunstancias en 2011.

La masa forestal del Parque Natural de Túria, con sus más de 8.000 hectáreas de superficie, ha sufrido medio centenar de incendios en los últimos diez años. Los últimos tres se produjeron entre abril y mayo de este año y en un plazo de apenas un mes.