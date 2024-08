Vox eleva la presión sobre Mazón y amenaza ahora las cuentas de 2025

Aun no ha pasado ni un mes desde que Vox se marchó del Consell y dejó solo al PP y el primer test de estrés para el nuevo Consell en minoría ya está fijado en el calendario: la negociación para los Presupuestos de la Generalitat. La amenaza de Vox llega desde Madrid, otra vez, desde las mismas coordenadas desde las que se impuso unilateralmente la salida de los consellers de Vox, para sorpresa y disgusto de sus compañeros valencianos. Y también con el mismo pretexto: el PP está dando cobertura a la política migratoria de Pedro Sánchez.

Ese es el argumentó que utilizó ayer Vox para amenazar a los gobiernos autonómicos donde Vox es decisivo con bloquear los próximos presupuestos. Durante una entrevista con EFE, el dirigente nacional del partido de Abascal Jorge Buxadé anticipó que no apoyarán los presupuestos de los gobiernos autonómicos encabezados por el PP, con los que rompió la coalición el pasado mes de julio, si pretenden favorecer la política del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en aspectos como la acogida de menores migrantes o de «chiringuitos ideológicos» feministas.

El portavoz en el Parlamento Europeo de la formación de ultraderecha aseguró que el asunto migratorio es una línea roja para su formación, como también lo fue para decidir la salida de sus consejeros de los cinco ejecutivos regionales donde gobernaban con el PP -Castilla y León, Aragón, Comunitat Valenciana, Murcia y Extremadura-.

«Si esos presupuestos regionales contemplan seguir colaborando en la política inmigratoria de Sánchez, pues diremos que no. No nos tomamos la política como una broma. No podemos votar a favor de algo que está en contra de los españoles», advirtió.

Más presión a Feijóo

Estaba claro que Vox no ha salido de los gobiernos autonómicos para facilitar las cosas al PP, sino para seguir marcando perfil propio y presionando al partido de Núñez Feijóo desde todos sus resortes de influencia, que ahora mismo se sitúan en estos cinco parlamentos autonómicos. Según Buxadé, la postura negociadora de la formación que lidera Santiago Abascal ante los presupuestos autonómicos será la misma que la que hubiera tenido de haber seguido en coalición.

Por ello incide en que el PP podrá contar con los votos de Vox para sacar sus cuentas en las regiones que gobierna en minoría o en las que daba apoyo externo, como Baleares, si cumple con lo que acordaron en su día para entrar en esos ejecutivos, como aumentar las partidas en sanidad, educación y seguridad y frenar las partidas para los centros de menores inmigrantes.

«Si lo que hace el PP es incrementar el gasto, no bajar los impuestos, seguir pagando a UGT y CC OO y financiando los chiringuitos ideológicos, desde el feminismo radical hasta los que favorecen la inmigración ilegal, pues tendremos que votar en contra. Nadie esperará otra cosa de nosotros. Somos un partido predecible», añadió.

Valencia asume la directriz

Preguntado si darán o no libertad negociadora en cada territorio, Buxadé apunta que la posición estará en sintonía con la dirección nacional: «Es evidente que hay una coordinación, que no va cada uno por libre». Consultados por Levante-EMV, la dirección de Vox en la C. Valenciana asume como propia esta estrategia. Cabe destacar, no obstante, que la crisis de hace un mes ya produjo discrepancias. De hecho, una de las conselleras que fue cesada, Elisa Núñez, anunció su baja del partido al no compartir la «deriva radical» de la formación.

Al margen de esto, Buxadé apuntó que la relación de Vox con el PP es buena en los ayuntamientos donde gobiernan juntos, de ahí que «todos los gobiernos municipales están vigentes».

Así las cosas, el foco de atención se sitúa ahora en las Corts Valencianes. Lo cierto es que la elaboración de los presupuestos de la Generalitat para 2025 se están comenzando a atragantar al PP antes incluso de comenzar la negociación con los partidos. Como el año pasado, vuelven a ser unos presupuestos inciertos.

Hace uno año, se tuvieron que dibujar las cuentas sin conocer los ingresos a percibir del Sistema de Financiación Autonómica (que suponen más de la mitad de los recursos totales). En esta ocasión las dudas surgen por el retorno de las reglas fiscales en la Unión Europea, que obliga a las comunidades a cumplir con ciertos objetivos de estabilidad que fija el Estado, principalmente déficit y gasto. Y estos todavía están en el aire, condicionados por el inestable escenario en el Congreso de los Diputados. A esto se le añade a partir de este momento la amenaza que Abascal ya ha puesto sobre la mesa.

La orden de elaboración de los presupuestos se dictó este año con mucha más antelación que en 2023, cuando el proceso electoral redujo los plazos. Desde mitad de junio la Conselleria de Hacienda ya trabaja en las cuentas de 2025, y ya reconocía entonces que el contexto es de «incertidumbre» porque, pese a estar anunciada la vuelta de las reglas fiscales, no se conocía su «trasposición al ámbito interno». Es decir, las obligaciones que el Estado fijaría a las comunidades.

Elaboración compleja

Pasados casi dos meses, el Gobierno sí ha facilitado al Consell los recursos que recibirá a través del SFA (15.883 millones), pero el objetivo de déficit y el límite de gasto siguen sin estar concretados. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 15 de julio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó un tope de déficit del -0,1 % (dos décimas más permisivo que el anterior) y un límite de gasto del 3,2 % para el Estado. Pero las referencias individuales para cada territorio siguen sin desgranarse.