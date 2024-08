El lince vuelve a la Comunitat Valenciana durante diez días

El lince ibérico (Lynx pardinus) bautizado como “Troncho” por los técnicos de la Junta de Andalucía y liberado hace unos meses en Sierra Arana (Granada) estuvo de visita en la Comunitat Valenciana durante diez días. «El animal entró el 18 de julio desde Almansa al término de Ayora, también estuvo en Zarra hasta el 27 de julio, cuando salió por el valle de Ayora hacia el Júcar y Albacete», explica a Levante-EMV, Juan Jiménez Pérez, jefe de servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 de la Conselleria de Medio Ambiente, Infrastructuras y Territorio que ahora dirige Vicente Martínez Mus. Jiménez Pérez es uno de los mayores expertos de la península en nutrias (Lutrinae), otro mamífero cuya supervivencia estuvo amenazada hasta hace poco. El lince ha sido su obsesión, como admitía a este diario en 2010, desde que empezó a investigar a este mamífero en los años 70.

A “Troncho” se le puede localizar gracias al collar GPS que permite a los técnicos seguir su periplo desde que fue liberado en Granada. «Los compañeros de Andalucía nos pasaron sus registros», explica Jiménez Pérez, lo que ha permitido seguir su periplo gracias a las dos señales al día que emite su dispositivo (una programación que permite alargar la vida útil del dispositivo). A mediados de esta semana “Troncho” estaba en Cuenca «viajando hacia el norte. Si girara al este volvería a entrar en la Comunitat Valenciana ya que su última ubicación lo situaba a 40 kilómetros de la Comunitat Valenciana». Su paseo por nuestro territorio ha motivado a los técnicos y agentes medioambientales a seguirles la pista. Javier Jiménez hace un llamamiento a la ciudadanía para que, si avistan al lince, comuniquen su presencia a la Conselleria de Medio Ambiente o al agente medioambiental de la zona.

El técnico explica a Levante-EMV que en Albacete ya «hay población residente de linces, al igual que en Murcia, donde soltaron los primeros en 2023. No me atrevería a decir que hay una direccionalidad». Pero sí que entran en territorio valenciano, aunque luego lo abandonen. «No se quedan porque en realidad ellos buscan otros linces. Cualquier especie, cuando se mueve busca sitios específicos por temas reproductivos, pero también por referencias, al oler a otro ejemplar de su especie».

Una familia de linces. / MITECO

El jefe de servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 de la Conselleria de Medio Ambiente estima que «seguirán apareciendo». Aunque aún es pronto para saber si han llegado para quedarse. «¿Se van a quedar? La población la fijan las hembras. Se desplazan menos, son peores colonizadoras, pero una hembra asentada atraerá con seguridad a un macho y a otros ejemplares. Para que se asienten las hembras es necesario poblaciones de conejos, que causan bastantes daños en la agricultura. Los machos adultos pueden cazar corzos, pequeños cérvidos, pero la hembra para alimentar a las crías se basa en conejos». El tiempo dirá si la Comunitat Valenciana resulta atractiva para esta especie que «pasó por un gravísimo peligro de extinción al reducirse a 200 ejemplares» pero que en 2023 ya había alcanzado los 2.000 en la Península Ibérica. «Y sigue expandiéndose».

El seguimiento a “Troncho” ha servido a Javier Jiménez para recordar los «avistamientos de lince» que durante las últimas décadas se aseguraba que se producían. «Nos llegan muchas noticias, de que tal persona lo vio o lo cazó. Pero nunca había conseguido pruebas físicas. Todos eran relatos que te los podías creer o no. Pero sin ninguna prueba física. Se hablaba de ejemplares muertos, no encontrados después. O ejemplares disecados que no eran de aquí. Su origen no era ‘valenciano’». Hasta que hace pocos años «desde 2017 empezaron a llegar pruebas más sólidas gracias a visores nocturnos, cámaras, trampas, sistemas de videovigilancia, teléfonos que nos han permitido acceder a fotos o filmaciones. Las hemos investigado todas. Algunos eran linces».

La recuperación del lince se llegó a barajar en la Comunitat Valenciana hace unos años. «Se hizo una evaluación y era muy caro. Los linces estaban más lejos y los que llevaban el proyecto de recuperación en España proponían condiciones muy exigentes: extensiones tremendas, condiciones muy naturales y sin casi infraestructuras (por los atropellos) y con muchísimos conejos». El Lynx pardinus «dejó de tener una población estable en laComunitat Valenciana en el siglo XIX. En el siglo XX ya ni se le menciona».

Suscríbete para seguir leyendo