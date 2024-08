Los agricultores y ganaderos cifran en 250 millones las pérdidas por la prolongada sequía

Las altas temperaturas en plena cuarta ola de calor y la prolongada sequía no solo tienen sus consecuencias en la salud de las personas sino también en el sector agrícola y ganadero de la Comunitat Valenciana. Las estimaciones de la Associació Valenciana d'Agricultors (AVA) prevén unas pérdidas económicas de 250 millones de euros para este año; una cantidad que califican de "histórica" en sentido negativo y por la que se muestran "muy preocupados", sobre todo ante la pasividad de la Administración. El elevado perjuicio es la suma del sobrecoste de los productores para paliar el año hidrológico más seco en 50 años, desde que hay registros, y el descenso en la producción que supera el 50 % en algunos cultivos.

La falta de lluvias es el principal problema para los agricultores, traducido en falta de recursos hídricos. Los embalses están padeciéndolo con doce semanas de pérdidas consecutivas a pesar de las lluvias registradas en junio y julio y se encuentran al 46,21 % de su capacidad. Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene decretado desde marzo un estado de sequía prolongada en los sistemas de Mijares-Plana de Castellón, Palancia-Los Valles y la Marina Alta.

Ámbitos afectados

Las pérdidas afectan a todos los sectores; también a las plantaciones de secano, las cuales acumularán 150 millones de euros según las previsiones, por las mermas en el cultivo. El primero en sufrirlo fue en el cereal, cuya superficie sembrada se redujo a la mitad y con una mermas en el cultivo de "entre el 60 y el 90 %", estiman en la entidad. Pero se hará notar, también, en la vid a finales del verano porque su producción "descenderá en un 50 %" de forma generalizada, aunque en algunas comarcas, como en la Marina, las pérdidas crecerán hasta el 90 % o en la Vall dels Alforins hasta el 60 %. En este sentido, los productores -reunidos en la Mesa del Vino- han mantenido una reunión esta misma semana con la conselleria de Agricultura para estudiar ayudas directas para paliar las pérdidas. La historia se repite en otras plantaciones como la almendra o la oliva, que se reducirán a prácticamente la mitad de lo habitual.

En el caso del regadío, el perjuicio económico podría ascender a 80 millones de euros por los sobrecostes para paliar la falta de lluvias. "No hemos parado de regar las mandarinas o los caquis ante la escasez de precipitaciones -, apuntan fuentes de la entidad-. Y eso se traduce en mayor consumo de agua y, también, de energía". En la ganadería, por ejemplo, serán de 17 millones de euros. No hay lluvia y, por tanto, faltan pastos; los ganaderos han de asumir el coste de la alimentación. Pero, además, ante la falta de agua, han tenido que sacrificar parte del ganado; algunos productores de la comarca dels Ports han renunciado a un centenar de ejemplares a la semana. Tras semanas de demandas y protestas, han conseguido que la Generalitat Valenciana haya llevado cubas de agua desde finales de julio para garantizar la supervivencia de cerca de 76.000 cabezas de ganado. No se libra ni siquiera la apicultura, cuyas mermas se estiman en cerca de tres millones de euros.

Llegan las primeras cubas de agua para el ganado de la provincia de Alicante / Juani Ruiz

2,7 millones de litros de agua para las reses Ante la falta de agua, la conselleria de Agricultura está suministrado cubas de agua para la supervivencia del ganado. Desde el inicio de la operación a finales de julio, y durante las dos primeras semanas de la campaña, la Administración ha trasladado 2,7 millones de litros de agua a 65 explotaciones ganaderas, ubicadas en 29 municipios diferentes. Pero el plan de Agricultura —así lo ha asegurado el conseller Miguel Barrachina— es alcanzar los 70 millones de litros, con el envío de hasta 3.500 camiones cisterna, y proveer agua a 338 explotaciones gracias a una inversión total de 1,4 millones. La prioridad está siendo atender las necesidades de las explotaciones extensivas y semiextensivas de rumiantes, mediante la evaluación previa de su situación ante los efectos provocados por la sequía. Se están localizando los puntos desde donde obtiene el agua gracias a la colaboración y los acuerdos con las comunidades de regantes, previa autorización de la confederación hidrográfica, para poder realizar las cargas de agua. «Desde el Consell hemos respondido con rapidez atendiendo las necesidades del sector —explicó ayer Barrachina— y vamos a seguir apoyando a los ganaderos».

Perspectivas de futuro

La casuística agrícola no preocupa solo de manera puntual; también lo hace en el largo plazo. El calor y la sequía están provocando la pérdida del cultivo, pero también de las plantaciones en sí. ¿Se podría replantar? Sí. Pero las pérdidas económicas "incapacitan a los productores para acometer esta inversión". A largo plazo, este problema puede agravarse y traducirse en "una aceleración del abandono del campo" y, por ende, en un aumento del riesgo de sufrir incendios forestales y de la degradación del territorio.

Ante este fenómeno, AVA demanda inversiones en infraestructuras hídricas porque la sequía es ya estructural y lo será aún más en el futuro. Solicitan infraestructuras de almacenamiento, distribución y bombeo del agua y, sobre todo, una "nueva política hídrica" porque lo consideran "una cuestión de Estado".

