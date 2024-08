Calendario laboral 2025: El festivo de Sant Joan, la polémica continúa

La festividad de Sant Joan vuelve a estar rodeada de polémica. El DOGV ha publicado el calendario laboral en la C. Valenciana para 2025, el decreto que incluye los 12 festivos autonómicos, que se suman a los dos locales que determina cada ciudad. Y a CC OO no le ha gustado que el 24 de junio vuelva a señalarse como festivo recuperable, una figura que casi no se utiliza en España, que exige devolver esas horas libradas y que, además, ni convence a los sindicatos ni a las empresas. «Emplazamos a una rectificación que aún está a tiempo para adoptar la medida más estable para empresas y trabajadores», dice Daniel Patiño, de CC OO.

El Consejo Tripartito de Relaciones Laborales, formado por sindicatos, patronal y la propia Generalitat, aprobó su propuesta (preceptiva pero no vinculante) el pasado marzo, y en ella no se incluía Sant Joan como festivo. Los agentes no son partidarios de los «festivos recuperables», y hay años, como 2025, donde no caen festivos en domingo que permitan mover ese día a otras jornadas, como Sant Joan.

Hay que tener en cuenta que solo hay 14 festivos (12 autonómicos más dos locales), cantidad que no se quiere ampliar, y la mayoría están blindados por los acuerdos con la Santa Sede o porque la tradición los hace inamovibles, como el 9 d’Octubre o el 19 de Marzo.

Pendientes del calendario

La posición del sindicato (y del resto de agentes sociales, traslada Patiño) es que Sant Joan sea festivo autonómico con todas las de la ley, sin tener que devolverlo, pero siempre que el calendario, al coincidir otros festivos en domingo, permita jugar con un decimoquinto festivo. Sant Joan, de hecho, ya está blindado como festivo local en poblaciones alicantinas.

Los agentes sociales han empezado a trabajar en un escenario de largo plazo, para dar seguridad tanto a empresas como a los trabajadores. En ese contexto, la última propuesta del Consejo Tripartito incluía un calendario con los próximos diez años, de los que en seis de ellos se podía dar a Sant Joan la condición de festivo autonómico sin ninguna contrapartida. De ahí el malestar de ayer, con un decreto del DOGV que obvia las peticiones.

Solo 14 festivos

«Desde CC OO apostamos por dotar de estabilidad política y seguridad jurídica al calendario laboral. En el informe del Consejo Tripartito hubo acuerdo de que, dado que no se puede ampliar a 15 festivos, lo que teníamos claro es que no queríamos un festivo de carácter recuperable, y no lo queremos por las diferencias entre sectores o tamaño de empresa a la hora de la compensación y disfrute de ese día», señala el dirigente.

«Ya llevamos dos años viendo la evolución del festivo recuperable y genera, en algunos casos, inseguridad jurídica porque el convenio no prevé la compensación de ese día, lo que deriva a que cada empresa adopte las medidas de si se trabaja o no. Nos podemos encontrar con que por tamaño de empresa haya superioridad de modo que no se disfrute de ese día ni se compense (sobre todo en el sector Servicios, como Hostelería). Y en otras, por contra, podernos encontrar la situación contraria, algo de lo que tampoco es partidario la CEV», concluye Patiño.

Impacto turístico

Cabe recordar que la festividad autonómica para el 24 de junio era una demanda histórica de los alcaldes de Alicante que Ximo Puig, en la primera legislatura del Botànic, comenzó a atender, asumiendo incluso la falta de consenso con los agentes sociales. Fue un compromiso entonces con el alcalde Echávarri, que continuó luego con Luis Barcala. Además de un reconocimiento político a la importancia a la fiesta, se alega el impacto económico de declarar festivo ese día en el conjunto del territorio, por las visitas extras que puede provocar a la ciudad de Alicante.