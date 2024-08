El Consell quita el límite temporal para priorizar las ayudas al alquiler por violencia de género

Las víctimas de violencia de género serán "grupo de especial atención" para poder optar a las ayudas de la Generalitat al alquiler sin ningún tipo de límite de temporal. El Consell cambiará las bases publicadas este lunes en el DOGV para recibir estas ayudas y eliminará el intervalo de 5 años que habían fijado para que las víctimas de violencia de género formaran parte de los colectivos que, según el texto elaborado por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, "gozarán de prioridad para acceder a las ayudas" del pago de vivienda.

Según explican fuentes del Ejecutivo autonómico, el intervalo de cinco años se había incorporado a las bases, modificando las anteriores que era de 10 años, para mejorar la gestión de estas subvenciones y "reducir considerablemente el plazo para su concesión" ya que, indican, son las primeras que se harán bajo criterios de simplificación administrativa. Así, detallan que el periodo de cinco años es el tiempo del que tiene datos el sistema VioGen, dependiente del Estado, lo que permitía cotejar los datos de manera más rápida y acelerar la recepción de las ayudas.

Asimismo, añaden que la fijación de este plazo de cinco años era una "homologación" de los plazos para "todas aquellas personas que tengan una vulnerabilidad buscando la seguridad jurídica". De hecho, dentro de los considerados grupos de especial atención están aquellos que han sufrido un proceso de desahucio o familias monoparentales con bajos ingresos, cuestiones para las que se marca un intervalo efectivo de cinco años desde que se catalogó la situación de vulnerabilidad.

No obstante, en el caso de las víctimas de violencia de género, el Consell ha decidido rectificar y hacer una corrección de la orden para "eliminar cualquier referencia al tiempo" para que cualquier víctima de violencia de género que lo acredite pueda optar a estas ayudas como "grupo de especial atención", un cambio que llegará con la publicación de la convocatoria, que se espera que sea en el mes de septiembre.

"No retroceder"

Estar incluido en los colectivos de especial atención es importante porque da una mayor baremación, algo clave en unas subvenciones que tienen un crédito máximo y que una vez agotado se dejan de otorgar. Es decir, no reciben todos los que la solicitan y cumplen los requisitos (por ejemplo, tener contrato de alquiler, no superar una renta máxima o no tener vivienda en propiedad), sino aquellos que más puntos tienen, de ahí la importancia de contar con la mayor categorización posible.

"Lejos de retroceder en las ayudas que se concedan a las víctimas de violencia que son y seguirán siendo una prioridad para el Consell se les mejorará la posibilidad de acceder a una vivienda que pueda ayudarles a salir de su situación", expresan fuentes del departamento que dirige Susana Camarero que recuerdan que al eliminar ese límite temporal se va más allá que en las de 2023 del Botànic que fijaron este plazo en 10 años y destacan que la ley estatal "no reconoce a estas víctimas como vulnerables como sí lo hace el Consell con estas ayudas al alquiler".

Además, fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda destacan que con las nuevas bases se ha ampliado el límite máximo de renta, a los máximos previstos en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que las personas beneficiarias puedan justificar, lo que permite que más personas puedan acceder a la ayudas. También se ha aumentado el tope del precio del alquiler para adaptarse a la "realidad" del mercado, lo que también permite aumentar el número de personas que opten a estas ayudas.

Suscríbete para seguir leyendo