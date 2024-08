El Consell reduce la prioridad de ayudas al alquiler por violencia de género

Cambios en los requisitos para optar a las ayudas de la Generalitat al alquiler de la Generalitat. El diablo está en los detalles y más en los temas burocráticos, de ahí que, pese a que las condiciones de acceso sean prácticamente las mismas a las del año anterior, en las bases publicadas ayer en el DOGV hay modificaciones en dos aspectos relevantes: los llamados "grupos de especial atención" (en concreto, las víctimas de violencia de género, que ven reducida su priorización) y el precio máximo del arrendamiento que se pretende subvencionar, con una revisión al alza.

Las bases elaboradas por la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se corresponden al plan estatal de ayudas al alquiler que cofinancia el Gobierno de España con las administraciones autonómicas, la Generalitat en este caso, y que permiten el pago de entre el 40 y el 50 % del coste del arrendamiento de este año de los beneficiarios (porcentaje que varía según la renta). De este programa el año pasado se concedieron 4.108 por un montante de 18,4 millones, cuantía que para 2024 está pendiente de la aportación de ambas administraciones.

Pero más allá de futuribles, una de las principales novedades es que las víctimas de violencia de género verán limitada su prioridad para acceder a estas. De hecho, aquellas personas cuya acreditación como víctima sea anterior a 2019 dejarán de contar como "grupo de especial atención" en la asignación de estas subvenciones, un cambio significativo respecto a las condiciones del programa del año anterior, cuando esta prioridad se fijaba en 10 años y que ahora queda limitado a 5 años. Es más, en 2022 no había límite temporal para esta situación.

Según se remarca en las bases, las personas que se encuentren en las circunstancias de alguno de los "grupos de especial atención" señalados "gozarán de prioridad para acceder a las ayudas". Estar incluido en estos grupos da una mayor baremación ya que estas subvenciones tienen un crédito máximo y una vez agotado se dejan de otorgar. Es decir, no reciben todos los que la solicitan y cumplen los requisitos (por ejemplo, tener contrato de alquiler, no superar una renta máxima o no tener vivienda en propiedad), sino aquellos que más puntos tienen, de ahí la importancia de contar con la mayor categorización posible.

En total, son once los grupos de "especial atención", entre los que destacan además de las víctimas de violencia de género "acreditada en los últimos cinco años" quienes hayan sido afectados por desahucios, familias monoparentales con bajos ingresos, familias numerosas, personas con discapacidad, una persona de más de 65 años que viva sola con bajos ingresos o ser víctima del terrorismo, sin límite temporal a diferencia de las anteriores condiciones que se fijaba en que hubiera ocurrido en los últimos 10 años.

No se menciona ningún tipo de intervalo temporal máximo para las víctimas de violencia de género en la posibilidad de compatibilizar varias ayudas al alquiler, sean tanto de la Generalitat como de otras administraciones. Según las bases, es incompatible disfrutar de otras subvenciones de este tipo excepto para personas víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (las dos últimas acreditado por servicios sociales), además de para víctimas de violencia de género.

Tope máximo de 900 euros

La otra gran novedad radica en las limitaciones que se establecían por el precio del alquiler al no poder solicitar estas ayudas si sobrepasaba el tope fijado. Así, ante el aumento de precios generalizado, el departamento que dirige Susana Camarero ha pactado con el Ejecutivo central un aumento del máximo que hasta ahora se permitía para poder optar a las ayudas. Este máximo está fijado según estudios de mercado, explican fuentes de la conselleria, y por tanto, varía según la zona.

En este sentido, en València ciudad se pasa de 770 euros a 900 euros mensuales el máximo por una vivienda completa y de 300 a 450 euros en el caso de tratarse de una habitación, en las ciudades de Alicante y Castelló el tope es de 800 euros por todo el piso y de 400 euros por una habitación mientras que el resto de municipios se divide en tres categorías más donde, principalmente, las localidades del área metropolitana a las tres capitales cuentan con un precio máximo mayor (700 euros por toda la vivienda y 350 por habitación) y el resto se queda en 650 y 300 euros al mes.

