Siete de cada diez jóvenes con trabajo siguen viviendo con sus padres

Ni siquiera con todo su sueldo los jóvenes podrían alquilar un piso solos, ya que al sumar los suministros, le faltarían 125,84 euros para poder pagarlo. Y todo esto sin tener en cuenta otros gastos como la comida, la ropa o el ocio.

Es la dura realidad en la que se ha instalado la generación que no conoce otra cosa que las crisis económicas, que creció con el estallido de la burbuja y llegó a sus veintes con la crisis de la covid. Ahora les tocaría emanciparse, pero no pueden.

Según explica el último estudio del Consejo de la Juventud de España, correspondiente al segundo semestre de 2023, "la juventud se está emancipando en las peores condiciones y con los precios más elevados de la historia".

Raúl Delgado, frente a una de las inmobiliarias de su barrio. / Germán Caballero

Siete de cada diez jóvenes que trabaja vive con sus padres, y el resto afronta alquileres de habitaciones que ya superan los 400 euros (más gastos) en capitales como València. Es decir, casi el 40 % de lo que ganan se les va en rentar un cuarto y compartir piso. La vida reducida a cuatro paredes (si se quiere intimidad), una balda en la nevera, un cajón en la cocina y otro en el baño. Una realidad que se prolonga en muchos casos más allá de los 30 y que maquilla las estadísticas, ya que computa como "emancipación".

"Para alquilar hay que cobrar como un directivo"

El caso de Raúl Delgado no es una excepción, más bien la norma de la mayoría de chavales de su edad. Tiene 24 años, estudió el grado superior de Automatización y Robótica Industrial y, aunque ha trabajado, vive con sus padres. Lo más seguro, de hecho, es que siga haciéndolo.

"Acabas de estudiar, te contratan y empiezas a ganar dinero, un sueldo bastante decente e incluso pudiendo trabajar en varios sitios, pero ves que ni con esas tienes la posibilidad de salir de tu casa. Es muy frustrante", cuenta el joven que vive en València.

Alquilar un piso es algo que ni contempla pese a que sus estudios están muy demandados. "O ganas un sueldo de directivo, o tienes que juntar varios salarios para vivir en València", reivindica. "Los alquileres ya superan holgadamente los 1.000 euros, ponle 200 más de gastos, más comida, ropa, ocio.... O cobras más de 2.000 euros o no alquilas, y con eso irías muy justo", cuenta. La única opción viable es irse a una habitación en un piso compartido pagando 400 euros al mes.

Estudiantes en la Universitat Jaume I de Castellón observan anuncios de pisos de alquiler. / / Manolo Nebot

El futuro a medio plazo no se avecina mejor, aunque él asegura que está a gusto en su casa. "No sé si esta situación atrasa procesos de nuestras vidas, lo que a mí me fastidia es que genera una dependencia eterna de nuestros padres. Ese es el drama para mucha gente; no eres joven, pero sigues dependiendo totalmente de tus padres aunque ingreses una nómina... ", lamenta Delgado.

Es una situación que toda una generación ha normalizado. "Lo justo sería que con un trabajo te diera para mantenerte, poder acceder a una vivienda y sobre todo vivir a tu manera y tener cierta independencia. Pero así no hay manera".

Mejora engañosa

Los datos mejoran discretamente respecto a los del primer semestre, situando la tasa de emancipación (jóvenes de 16 a 29) en un 16,5 %. Es decir, que el 83 % de los menores de 30 años aún vive con sus padres, y los que no, comparten piso ya que alquilar uno entero supone más del 100 % del sueldo de una persona joven (sin contar comida y ropa).

Pese a la mejor en los datos, el Consejo de la Juventud asegura que no se pueden celebrar, al contrario, ya que "el crecimiento es proporcional al empeoramiento general de las condiciones de emancipación", para empezar, con los alquileres más elevados de la historia.

Edificio de viviendas de alquiler en el barrio de Turianova de València. / Francisco Calabuig

Otro dato relevante es que la edad media de emancipación sigue subiendo y ya supera los 30 años, mientras que en Europa se sitúa en los 26. Otro factor es que en un solo año, el precio de los alquileres ha subido 2,5 veces más qaue los salarios, y los suministros se han encarecido más todavía, lo que pone todavía más difícil la utopía de independizarse.

Así, si el salario mediano de una persona joven era en el cuarto trimestre de 2023 de 1050,77 euros netos en 12 pagas, ni siquiera con todo su sueldo podría permitirse alquilar una vivienda en solitario. Una posible explicación de esta mejora en las cifras en la C.Valenciana es el saldo migratorio, ya que nuestro territorio atrae a muchos jóvenes de fuera a los que no les queda otra que alquilar una habitación para poder vivir allá donde está el trabajo. Es decir, que se ven obligados a emanciparse de cualquier manera.

Riesgo de pobreza

Esta situación, cada vez más asfixiante para toda una generación, también ha disparado la tasa de riesgo de pobreza llegando a extremos nunca antes visto. Uno de cada cuatro jóvenes trabajadores (23 %) están en riesgo de pobreza. En resumen, que ni siquiera con un salario pueden dejar de ser pobres.

Desde el año 2008, año en el que estalló la crisis del ladrillo en España, el salario mediano (es decir, el más común) ha subido un 6 %, mientras que el precio del alquiler se ha disparado un 40%. Los precios de compraventa se mantienen a niveles de la burbuja, y para pagar la entrada de una vivienda una persona joven tendría que dedicar su sueldo íntegro de 4,4 años. Es decir, tendría que estar cuatro años y medio trabajando sin gastar ni un solo euro.

Aunque la subida del salario mínimo fue un instrumento efectivo para recortar distancias, la realidad es que el poder adquisitivo de los jóvenes sólo subió un 0,9 % , y aunque la tasa de desempleo mejoró un 1,48 %, la realidad es que el 26,4 % de los jóvenes empleados siguen con contratos a tiempo parcial. Es decir, la mejora es insignificante.

Otro dato que ha subido es la tasa de 'sisis', es decir, jóvenes que estudian y trabajan. En concreto son un 34 % de la población, mientras que los 'ninis' representan solo un 2 %. Todos estos datos dibujan un panorama poco alentador, donde la juventud es el segundo colectivo con mayor riesgo de pobreza en España, sólo por detrás de la infancia.

