Sonia Castedo regresa al PP de la mano de Francisco Camps

La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, regresa al PP. Así lo ha anunciado a través de las redes sociales, explicando que ha sido el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, el que la ha convencido para que vuelva a afiliarse al partido que la apartó de la militancia cuando se le abrió juicio por el "Caso Brugal. Absuelta de todos los cargos, decide ahora volver de la mano del antiguo jefe del Consell, también exculpado de los procesos que tenía abiertos.

El "Caso Brugal", causa judicial en la que se investigaba un presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), puso fin a la carrera política de Sonia Castedo, que se vio obligada a dimitir como alcaldesa, al tiempo que el PP la daba de baja en el partido. El proceso, sin embargo, concluyó con su absolución por parte de la Audiencia Provincial, sentencia que recientemente ratificaba el Tribunal Supremo. Esta misma sala también dictaba la absolución del exalcalde Díaz Alperi, manteniendo, eso sí, una multa de 18.000 euros al empresario Enrique Ortiz.

Pese a la exculpación judicial, parecía que Castedo iba a mantenerse fuera de la vida política, pero finalmente ha decidido acompañar de regreso a las filas populares a Francisco Camps, quien también ha sido absuelto de los procesos judiciales que le afectaban, el último de ellos, a cargo de la Audiencia Nacional, por el "Caso Gürtel".

Así lo ha anunciado a través de un mensaje en las redes sociales que Sonia Castedo acompaña con dos fotos junto al propio Camps. En el texto, la exalcaldesa recuerda que "hace unos años, cuando me abrieron juicio, el PP me dio de baja como afiliada porque así lo marcan los estatutos", aunque matizando que esta medida no la aplicaron en todos los casos.

En este sentido, indica que "no tenía pensado volver a darme el alta", pero aclara que "hoy una cena y una conversación han conseguido hacerme cambiar de opinión". Una charla con Francisco Camps, al que atribuye ese cambio de parecer, y al que define como "un amigo, un compañero, alguien que nunca soltó mi mano, alguien que siempre confió en mí y yo siempre confié en él". Y añade que "el tiempo, ese gran juez, demostró que ninguno de los dos estábamos equivocados".

Y concluye subrayando que "ni una palabra más, querido Paco. La tormenta ha pasado. No somos las mismas personas que entraron en esa tormenta... somos mejores. Vuelvo al barco contigo, vuelvo al barco por ti".

