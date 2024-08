Vox carga contra Mazón por ofrecerse a pactar con la izquierda los presupuestos

La oferta de "hablar con todos" para sacar adelante los Presupuestos de 2025 lanzada el martes por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha sentado nada bien a los que hasta el pasado mes de julio habían sido sus compañeros de gobierno. Apenas unas horas después de que en su visita a Elx el jefe del Consell avanzara que presentaría las cuentas porque es su "obligación" y tendiera para ello la mano a izquierda y derecha, Vox ha marcado posición y ha utilizado las palabras de Mazón para criticar la posibilidad de que el PP acabe pactando con PSPV o Compromís.

Lo ha hecho a través de X (antiguo Twitter), terreno fértil para las marejadas y mensajes partidistas, la presidenta de las Corts, Llanos Massó, quien tras la ruptura del Consell es la principal representante institucional de los voxistas en la Comunitat Valenciana. Así, frente a la posibilidad de que Mazón se ponga a "hablar con todos", Massó ha lamentado que Vox "jamás se sentaría a pactar unos presupuestos con los separatistas de Compromís y con el PSOE de una ministra de Sánchez (en referencia a Diana Morant) al que apoya incondicionalmente, y defensora del cupo catalán".

Un día antes, en una visita a las fiestas de Elx, Mazón se comprometió a “hablar con todos” y a hacer llegar su propuesta de presupuestos a todos los partidos, confirmando que habría proyecto financiero aprobado por parte del Consell y que se remitirá a las Corts cuando toque. “Nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad, que no quepa la menor duda”, indicó el presidente valenciano quien apuntó a medidas como bajada de impuestos o mejorar la sanidad y que, una vez se plasmen, deberán convenecer a, como mínimo, un partido de la oposición.

"¿De verdad hay algo que hablar con ellos?", se ha preguntado la dirigente del partido de ultraderecha en un mensaje que evidencia que las relaciones entre el PP y Vox después de la ruptura del Ejecutivo autonómico, pese a ser una directriz dada desde Madrid, no van a volver a su cauce anterior. De hecho, uno de los líderes de Vox a nivel estatal, Jorge Buxadé, lanzó el pasado fin de semana un órdago y amenazó al PP con no aprobar los presupuestos en las autonomías donde son necesarios si seguían siendo "cómplices" de la política migratoria del Gobierno de España.

"Si esos presupuestos regionales contemplan seguir colaborando en la política inmigratoria de Sánchez, pues diremos que no. No nos tomamos la política como una broma. No podemos votar a favor de algo que está en contra de los españoles", advirtió el eurodiputado que dejó claro que la posición de Vox en la Comunitat Valenciana iría en "coordinación" con la de la dirección estatal, como ya ocurrió con la salida de los gobiernos, donde en la delegación valenciana de Vox había voces reacias a esa ruptura.

Massó no ha sido la única que ha cargado contra Mazón por su ofrecimiento de pactos a la izquierda. También lo ha hecho la exsíndica Ana Vega quien ha recordado que el dirigente 'popular' "ya pactó con Compromís los presupuestos de la Diputación de Alicante y, ahora, lo volverá a hacer en la Generalitat". "¿Nos enteramos de lo que es el PP?", ha expresado Vega quien ha añadido: "Nada nuevo en el horizonte". "Con el PSOE, no hay nada que negociar", añadió el diputado en el Congreso, David García. La negociación no ha empezado, pero empiezan a asentarse las posiciones.

