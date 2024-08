Morant busca un pacto con Compromís para evitar más mociones ‘independientes’

Que lo de Sueca se convierta en una excepción. Es el mensaje que lanzó ayer la líder del PSPV, Diana Morant, tras la moción de censura que el miércoles arrebató la vara de mando a uno de los suyos, el socialista Dimas Vázquez, para ungir como nuevo alcalde a Julián Sáez, de Sueca per Davant, gracias a los votos de una concejala del PP y de Compromís, en quien la también ministra de Ciencia puso ayer sus ojos y sus palabras.

La secretaria general de la federación valenciana calificó ayer de «vergüenza política» la participación de la coalición en una «operación política» que ha provocado, según dijo en su atención a los medios de comunicación en una visita en las fiestas de Gandia, que se vaya «en contra de la voluntad del pueblo» y se cambie a un alcalde del PSPV «por otro que no comparte los valores progresistas que tendríamos que compartir Compromís y los socialistas».

Pero más allá de los reproches y las llamadas a la reflexión a la formación valencianista —que contó con su síndic, Joan Baldoví, exalcalde de la localidad, entre el público presente en el consistorio suecano durante la moción de censura—, Morant tendió la mano a los que han sido los principales aliados de los socialistas y les pidió sentarse a negociar un acuerdo para que «estas cosas no vuelvan a pasar ni en Sueca ni en ningún otro sitio».

La petición no es baladí. El Botànic ya es historia a nivel autonómico, pero el PSPV quiere reafirmar su unión preferente con Compromís, principal formación a su izquierda en los ayuntamientos valencianos, para no volver a encontrarse con otro caso similar. Que el decaimiento del acuerdo en toda la Comunitat Valenciana no afecte a las relaciones en aquellos municipios donde las formaciones progresistas puedan sumar en una entente similar como la que sostuvo al Consell durante ocho años.

Porque aunque la ministra de Ciencia quiso delimitar lo ocurrido el miércoles a un asunto movido principalmente por cuestiones locales, el cambio de Alcaldía en Sueca contiene claves que van más allá de la localidad de la Ribera y afectan a la política general valenciana. La principal tiene su núcleo en Ontinyent, a 70 kilómetros, y la protagoniza un viejo conocido de los del puño y la rosa: Jorge Rodríguez, alcalde de este municipio, que aparece como una amenaza para los intereses del PSPV.

La línea de puntos se empieza a trazar al ver que Sueca per Davant, el partido que ostenta ahora el poder en perjuicio de los socialistas, es un grupo independiente local integrado en la plataforma municipalista que lidera Ens Uneix, la formación impulsada por Rodríguez que busca expandirse entre el conglomerado de marcas localistas que tienen representación en los ayuntamientos valencianos.

Críticas en Compromís

Rodríguez ya evitó que Carlos Fernández Bielsa, líder provincial del PSPV, fuera presidente de la Diputación de Valencia, institución en la que Ens Uneix, con una vicepresidencia, gobierna con el PP. Esta capacidad de pactar a izquierda y a derecha supone una amenaza para los socialistas que buscan frenar su crecimiento con más alcaldías, de ahí la petición a Compromís de levantar un muro y evitar futuros casos.

Los calificativos utilizados por Morant para hablar de la moción de Sueca no sentaron nada bien en las filas de la coalición. Varios cargos de la formación —entre ellos, la portavoz en el Congreso, Àgueda Micó— mostraron su malestar y recordaron en redes sociales que la legislatura pasada los socialistas pactaron con el PP y Ciudadanos para evitar que Compromís, ganador de las elecciones, se hiciera con la vara de mando.

La reacción no demuestra que ese muro que la dirigente socialista pretende levantar vaya a tomar altura mientras Ens Uneix y su plataforma municipalista puede volver a desplegar el mapa y observar dónde jugar sus cartas para incrementar su visibilidad y expansión de cara a 2027.

