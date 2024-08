Quique Barella protagoniza el tercer episodio de Living Oliva Nova Podcast

La alta cocina está en auge. Cada vez son más los restaurantes que apuestan por la calidad y la innovación en sus platos y productos, marcando una diferencia muy apreciada por los clientes.

En este sentido, la Comunitat Valenciana presume de contar con grandes chefs cuyo prestigio a nivel nacional e internacional sigue en aumento y que ayudan a posicionar la gastronomía valenciana en el panorama mundial.

Pablo Borho anfitrión de @livingolivanovapodcast junto al chef valenciano Quique Barella durante la grabación del episodio. / ED

Un ejemplo de ello es Quique Barella, que cuenta con una amplia trayectoria entre los fogones de algunos de los restaurantes más prestigiosos de España, como El Celler de Can Roca (Girona), Restaurante Café de Oriente (Madrid) o Restaurante Ca Sento (València). Ahora, el chef apuesta por un nuevo proyecto que le llevará a liderar la nueva propuesta gastronómica del resort Oliva Nova.

Nuevo líder en los fogones

Quique Barella protagoniza el tercer capítulo de la serie Living Oliva Nova Podcast, en el que participan voces de renombre que inspiran a crecer, como José Bordalás, exentrenador del Valencia CF; Rafa Gutiérrez, guitarrista de Hombres G; Alejandro Martínez, uno de los fundadores de Padelmba; Álvaro Beamonte, fundador de la Escuela de Golf ABG; o el atleta Chema Martínez.

Durante la conversación, el chef se muestra “ilusionado” por su nueva incorporación al equipo de Oliva Nova y confiesa tener “ganas de hacer las cosas bien” y ayudar a posicionar los restaurantes del Resort para “llevarlo donde creemos todos que debe estar”.

Respecto a sus orígenes, Barella recuerda que heredó su pasión por los fogones de sus padres, que “tenían un bar de barrio”. Sin embargo, para él, el punto de inflexión a nivel profesional fue su paso por El Celler de Can Roca. “Me enseñaron a buscar el ‘porqué’ a todo y a que todo lo que se ponga en un plato tiene que tener sentido”, añade.

Del mismo modo, subraya que obtener una Estrella Michelin supone una “presión añadida” y provoca “una mayor exigencia contigo mismo”. Sin embargo, aboga por no cambiar mucho después del reconocimiento: “La estrella te la dan por lo que has hecho antes, no por lo que haces después”.

Por último, Barella aconseja un menú sencillo para sorprender a tus invitados ante una comida o cena en casa: “Yo empezaría con un foie y algo de marisco, como unas cigalas; luego, si fuese la comida, pondría un arroz y, en caso de ser la cena, una buena carne madurada con una guarnición de patatas risoladas y salsa de carne, acompañado con un vino”, concluye.