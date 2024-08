Enguix reprocha al Gobierno la falta de aplicación de la ley de Memoria Democrática

La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia y número dos de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha reprochado al Gobierno la falta de desarrollo de la ley de Memoria Democrática. «La legislación no sirve de nada si no se ejecuta, y en el caso del Gobierno central debe ponerse las pilas y activar el registro de personas fusiladas o facilitar los trámites para obtener la condición de víctima del franquismo. En definitiva, aplicar una ley que se ha quedado en un anuncio, como la inversión de medio millón en proyectos de Memoria que no han sido desarrollados en nuestra provincia», señala, al tiendo que reclama también la puesta en marcha del registro de personas fusiladas o facilitar los trámites para obtener la condición de víctima del franquismo, aspectos recogidos en esa ley que no está aplicando.

La vicepresidenta realizó estas valoraciones en una entrevista en Les Notícies del Matí, de À Punt, en la que comparaba la gestión central con la actuación provincial. «La diputación invierte cada año más de un millón en ayudas a familiares para la exhumación e identificación de víctimas; a los ayuntamientos para memoriales e infraestructuras de la memoria como refugios y trincheras; y también en la parte pedagógica, para que no se vuelva a repetir esa parte oscura de nuestro pasado reciente».

"Muro de contención"

En su opinión, esta institución se ha convertido en «un muro de contención para proteger la Memoria». Cabe recordar que en breve se abrirán las negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno de España, que ha puesto sobre la mesa un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley impulsada por PP y Vox, en el año escaso en que han sido socios en el Consell.

Durante la entrevista, Enguix ha hecho balance de distintos aspectos de la actualidad provincial: «Hemos completado un gran año haciendo que la diputación vuelva a los municipios y a las comarcas, acompañando a los alcaldes y alcaldesas en ese trabajo diario para mejorar la vida en sus pueblos», señala tras cumplirse el primer año en la diputación.

Conflicto con el PSPV

Por otro lado, Enguix se refirió a las críticas de la líder del PSPV, Diana Morant, que ha calificado de «vergüenza política» el apoyo de Compromís a la moción de censura en Sueca, donde se ha desalojado al alcalde socialista y el nuevo alcalde será de Sueca per Davant, el socio local de Ens Uneix. Enguix lamentó que «a veces en política se tenga la memoria tan corta», ya que Diana Morant gobernó en Gandia y Pedro Sánchez gobierna en España sin ser las listas más votadas, recordó. «Los pactos están dentro del sistema democrático, lo han recordado en muchas ocasiones los propios socialistas y es lo que estamos haciendo nosotros, utilizarlos cuando lo creemos oportuno y existe una causa justificada», señaló.

La dirigente de Ens Uneix, con base en la Vall d’Albaida, insistió también en que su formación, que impulsa la plataforma Unión Municipalista, aspira también a extender su influencia al resto de comarcas de cara al ciclo electoral de 2027. Sobre todo en el ámbito municipal, para ser decisivos, como ahora, en la gobernabilidad de la diputación. Aunque este proyecto, Unió Municipalista, suma de candidaturas independientes, no renuncia al proyecto autonómico.