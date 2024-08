Retrasos de una hora en Joaquín Sorolla: "No sé cómo voy a llegar a mi casa"

La avería en Chamartín no solo está provocando retrasos en los trenes con salida Madrid sino también los que tienen como origen las estaciones valencianas y Murcia. Aunque la estación Joaquín Sorolla parece estar al margen del caos en el que está inmersa su estación hermana Clara Campoamor-Chamartín, los paneles informativos que anuncian las salida de convoyes han comenzado a indicar los primeros retrasos.

Si los trenes no llegan desde Madrid tampoco pueden salir de València, ni de Alicante ni de Castellón. A esto hay que sumarle el efecto cascada al que ha hecho referencia Adif cuando esta tarde intentaba explicar el alcance de la avería en el tráfico ferroviario. El tapón ferroviario está ahora mismo en Madrid. El colapso en Chamartín no solo afecta a la alta velocidad, también a cercanías y la gestión ferroviaria en la capital se complica con cada convoy que intenta entrar en la estación.

Viajeros en Joaquín Sorolla esperando la actualización de los paneles / Gonzalo Sánchez

Trenes afectados

Por eso, no es de extrañar que algunos trenes comiencen a experimentar retrasos sobre su hora prevista de salida ni que puedan tener problemas a la hora de entrar en el entramado ferroviario de Madrid.

En el caso de València, de momento uno de los trenes ha retrasado su salida prevista hacia Madrid. De las 19:53 horas previstas, se estima que ahora el tren salga con una hora de retraso, sobre las 20:49 horas aproximadamente.

Testimonios: "No sé cómo voy a llegar a mi casa"

Gladis / Gonzalo Sánchez

"No sé cómo voy a llegar a mi casa". Esa fue la reacción de Gladys al enterarse de que su Iryo se retrasaba de las 19:53 a las 20:49 por el tapón surgido tras la avería en la estación de Chamartín.

Para la mayoría de viajeros, no se trata de perder una hora, ya que las obras de Chamartín han provocado que no haya metro hasta plaza de España, y todo el transporte público queda reducido a unos autobuses que dejan dw circular a las 11 de la noche. El Iryo sale a las 20:49 y son dos horas, así que Gladys cruza los dedos para llegar corriendo al último bus.

"Me descuadra todo, tendré que ir en taxi con el gasto que me supone" lamenta esta madrileña. No es la primera ni la segunda vez que le pasa, y crítica que "el servicio de Renfe últimamente es decadente".

Dos estudiantes a la espera de su tren / Gonzalo Sánchez

"Cuando llegue ya no podré coger la Renfe". Arturo y María son estudiantes que también han visto retrasado su tren a Madrid. En el caso de él, pierde todos los cercanías que había para llegar a su casa. Ella tiene suerte "menos mal que mis padres pasan a recogerme" cuenta aliviada. "Me tocará pedid un Uber" lamenta él.

Azucena Borlaz / Gonzalo Sánchez

"Me tengo que quedar de pie más de una hora esperando a que venga, casi que no puedo ir al baño" critica Azucena, otra afectada por los retrasos. Esta madrileña con segunda residencia en Oliva critica que el llegar a las 11 le supone mucho más retraso de lo normal, ya que las frecuencias de transporte público para llegar a su destino se reducen considerablemente