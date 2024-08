Valencianos en Madrid: "Es el tercer retraso en menos de un mes"

“Había muchísima gente, con muchísimo calor y malestar generalizado”, relata Laura Gil, una valenciana que ha pasado buena parte de esta tarde atrapada en la estación de Chamartín por la avería que ha colapsado el tráfico de alta velocidad desde Madrid hacia el este y el norte de la península. En su caso, tenía previsto salir hacia Valencia en el Iryo de las 16:45 horas, pero no ha sido hasta las 18:45, hace escaso minutos, cuando han podido ser reubicados en un nuevo tren de la misma compañía.

“El problema ha sido que no dejaba de pasar gente por el control de acceso control, todos venían a su hora, y desde las tres y media entraba más y más usuarios que no salían. Mucha gente y muchas maletas, con las molestias que provocan. Ha venido un Samu porque a una señora le pasaba algo”, añade Gil.

Esta valenciana, abogada, reside en la capital y es usuaria habitual de la línea Madrid-Valencia. Eso la convierte, últimamente, en afectada por los constantes incidentes que está sufriendo Adif en Atocha y Chamartín. “El 24 de julio cogí un tren y ocurrió exactamente lo mismo, una hora de retraso. Y dos semanas antes, lo mismo”, apunta.

Otro de los afectados es Ronald Ticona, y su tren AVLO desde Chamartín a Joaquín Sorolla ha llegado a las 19 horas con 50 minutos de retraso. "Desde Renfe no nos han dicho nada, había muchos rumores en la estación pero nadie nos explicaba el porqué de los retrasos. Tampoco nos han dicho en Avlo si nos podrán reembolsar el dinero, supongo que si te ha afectado de alguna manera sí, pero ellos te obligan a mirarlo e informarte para reclamar, y como mucha gente no tiene tiempo no lo hace. Deberían dar más información en estos casos", señala.

Fernando, "en shock"

También ha vivido el colapso de Chamartín y retraso en su tren de regreso a Alicante Fernando L., aunque en su caso, la demora ha sido bastante inferior, entre 15 y 20 minutos, cuenta por teléfono. El joven acostumbra a ir y volver a Madrid por motivos de trabajo y aunque señala que últimamente la estación se estaba "masificando", nada parecido a lo ocurrido este martes en la estación.

"Nunca había visto nada igual", narra el joven alicantino quien añade al entrar en la estación se ha "quedado en shock". "La cola de gente llegaba hasta la puerta, no sabía si podría pasar o si podría llegar a mi tren", explica, o incluso si iba a salir. Sin embargo, este, con destino Alicante, sí que estaba entre los que partía próximamente, según ha informado uno de los responsables de la estación a través de un megáfono.

Así, tras conocer que su tren sí que saldría hacia Alicante y visto el caos provocado, cuenta que se ha abierto "paso entre la gente para poder llegar" ante la barrera de seguridad que había levantado Renfe. "Por suerte", añade, ha podido pasar y subirse al tren que, con una demora de 15 minutos, ha partido hacia la ciudad alicantina.