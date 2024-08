La nueva moda del verano en Valencia: alquilar piscinas por entre 5 y 50 euros por persona y hora

Son las 10 de la mañana de un domingo de agosto. Marta y su hermana celebran su cuarenta aniversario con una fiesta con sus amigos y familiares más cercanos. ¿El plan elegido? Un día de piscina, cervezas, paella, disfraces. Risas y diversión asegurada. Para tal celebración, han decidido probar la nueva moda del verano en Valencia: alquilar una piscina por horas. El fenómeno del alquiler de piscinas por horas empezó tras la pandemia y que se ha disparado este 2024. Comenzó en Madrid y Cataluña y, poco a poco, se está exportando a otros puntos de España; la Comunitat Valenciana uno de ellos, donde ya hay casi un centenar de opciones disponibles para alquilar.

El contacto se realiza por plataformas especializadas -Cocopool o Swimmy son dos de las más populares-, con un funcionamiento muy similar al de las plataformas de apartamentos turísticos. Una vez consultada la disponibilidad y hecha la reserva, el arrendatario se pone en contacto con el arrendador para concretar los detalles de la visita. ¿El precio? Depende bastante de cada espacio -se pueden consultar en los portales web-, pero está entre los cinco euros y los 50 euros por persona y hora. En muchas ocasiones, al pasar una cantidad determinada, los anfitriones tienen configurada la posibilidad de recibir ofertas y llegar a un acuerdo por el precio.

¿Qué anima a las personas a alquilar una piscina? "Queríamos un plan diferente para una celebración tan especial como los 30 y, pensando, se nos ocurrió la posibilidad de arrendar la piscina por horas -, explica Marta-. Oímos hablar de esta nueva opción y nos animamos a probar". ¿Y qué mueve al propietario de una piscina a arrendarla? Mª José, una de las propietarias con su piscina en Swimmy, empezó alquilándola en la fase del desconfinamiento para reunir a familias y grupos al aire libre. Y, a partir de entonces, lo utiliza como un modo de poder sufragar partes de los gastos de su hipoteca. "Es una forma de aprovechar un espacio que tenía desaprovechado y, a la vez, recibir una colaboración para los gastos", relata. Además, poco a poco, con los ingresos de los servicios prestados, ha ido renovando parte del exterior de la vivienda, la que alquila para eventos. Tiene un baño, un paellero y la piscina con una zona para tomar el sol. Y dispone de sillas y mesas para ser utilizadas por sus inquilinos diurnos.

Un fenómeno creciente

La propia Mª José explica que el alquiler de piscinas por horas ha subido "de forma exponencial"; sobre todo, a medida que la gente ha ido conociendo esta posibilidad. "El boca a boca ha hecho mucho", asegura. De hecho, ella cuenta ya con grupos fijos; repiten todos los veranos e, incluso, alguno de ellos la visita varias veces durante la misma temporada.

Su sensación la refrendan los números de las plataformas de alquiler. El líder de producto de Cocopool, Edgar Granados, explica que en un año "hemos pasado de gestionar 12 reservas en la Comunitat Valenciana, a más de 100. Y eso que el verano aún no ha finalizado". El incremento es de más de un 800 %. En 2022, en su primer año de implantación en la autonomía, no tuvieron ninguna operación. El incremento es notable y se espera que "sea exponencial en los próximos años", asegura. Por su parte, los responsables de Swimmy explican que el aumento del número de piscinas en su plataforma ha sido de un 20 % en un solo año. Ya cuentan con más de 370.000 usuarios registrados en su plataforma digital.

Hasta 15.000 euros

En las plataformas, tienen analizado el perfil de los grupos que los eligen como opción de ocio. "El 80 % son para cumpleaños con grupos de entre 10 y 30 personas", cuenta Granados. La mayoría de ellos tienen más de 30 años, gente con poder adquisitivo para poder sufragar el gasto. El mínimo es de 150 euros y la media es de unos 380 euros, aunque alquilar la piscina una jornada entera puede llegar a costa cerca de 900 euros. "No es un producto económico -, reconoce-. Por eso, el perfil es de gente adulta".

Al final, alquilar la piscina se convierte en un negocio; en algunos casos, muy rentable. Algunos de los arrendadores de Cocopool en Valencia han ingresado "más de 15.000 euros" en lo que va de temporada; y aún queda el último mes. Como Mª José, la mayoría de personas que ponen el exterior de su vivienda en alquiler son gente de "entre 35 y 75 años, que no tienen unos ingresos especialmente altos -, Indica Granados-. Es, además, gente que no la utiliza todos los días y la alquilan como una forma de rentabilizar" su vivienda. ¿Se necesita contar con licencia turística para alquilarla? Según la normativa vigente, "no es necesaria porque no hay pernoctación", explica Granados.

Pro y contras

Entre las personas usuarias, hay argumentos a favor para repetir, pero también en contra. Entre los puntos positivos, está la posibilidad de disfrutar de un espacio durante un tiempo determinado para celebrar un evento con intimidad o poder refrescarse en verano pese a no contar con una piscina en propiedad. Entre los negativos, está el precio. "Creo que es un poco excesivo para lo que se ofrece -, explica Marta, tras vivir la experiencia-. Al final, debería ser un presupuesto por las horas y no por las personas que asisten". Otro de los puntos que no la convence es tener al anfitrión en casa. En su caso, permaneció en el interior de la vivienda y su grupo llegó a sentirse "vigilado en cierto modo" porque tenían que pedir permiso para entrar y salir de la parcela. "Hubiera preferido más intimidad porque, al final, te sientes cohibido en tu fiesta".

