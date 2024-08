La Federación exige que la policia identifique a menores en los ‘bous’

La última cogida a un menor de 16 años en un festejo de ‘bous al carrer’, en Vilamarxant, ha vuelto a poner sobre la mesa el complejo trabajo de controlar a los asistentes a estos encuentros taurinos y populares. Ahí radica una de las mayores dificultades: es un «festejo popular» en un espacio abierto y libre, lo que dificulta a peñas taurinas y ayuntamientos el control exhaustivo de los participantes. La ley, sin embargo, es clara: se prohíbe la participación de personas menores de 16 años. Conscientes de ello, en la Federación de Peñas Taurinas de la Comunitat Valenciana lo tienen claro: el protocolo marca que los menores que vulneren la norma y participen sean identificados por la Policía Local de cada municipio y entregados a familias o tutores legales.

Lo explica el presidente de la Federación, Germán Zaragoza, quien recuerda que desde la organización se ha dispuesto todo tipo de material y formación para que estos festejos se lleven a cabo con la máxima seguridad. El dispositivo de seguridad lo compone el director de festejo -formado ‘adhoc’ para estos eventos- , expertos taurinos y los voluntarios de cada peña. Como mínimo debe haber 10 personas. Será el director del festejo el encargado de organizarlo todo, asumiendo «que pueden fallar cosas, como en cualquier otra situación», dice. «Es un festejo popular y hay que concienciar a la gente de disfrutarlo de forma sana, sin excesos y con unas normas», dice.

En el caso de Vilamarxant, el protocolo estaba claro y actuó bien, según explica el alcalde, Héctor Troyano, quien reconoce la dificultad de ese control. «Los menores de 16 años no entienden el riesgo al que se exponen; nosotros ponemos todos los medios, nos vamos comunicando e identificando a las personas que no pueden estar dentro, pero aunque las eches, pueden volver a entrar», dice. Por eso, Zaragoza recuerda que el protocolo marca claramente que esos menores no deben ser simplemente expulsados, sino que es la Policía Local quien debe hacerse cargo de ellos, indentificarlos y ponerse en contacto con sus progenitores. Hasta entonces, deben estar retenidos y sancionados.

Por ahora, la Conselleria de Justicia e Interior ha abierto una investigación para ver qué control falló para que un menor formara parte de estas fiestas. El alcalde explica que la colaboración del ayuntamiento será «total», y garantiza que toda la documentación y permisos estaban en regla.

«No es lo mismo un festejo en el interior de Castellón que en Alfafar, al que puede ir todo el mundo»

Además, Zaragoza también explica que cada municipio tiene circunstancias propias. «No es lo mismo unos toros organizados en Altura, donde asistirá gente local que se ha criado con estas fiestas, que Alfafar, donde gracias al transporte público pueden ir jóvenes de toda el área metropolitana». De ahí que sea más necesario reforzar la seguridad en unos municipios que en otros.

Zaragoza también recuerda que la federación dispone de material para el equipo de voluntarios como ‘walkie-talkies’, que mejoran de forma evidente la vigilancia y el control. «Aún así, es difícil tener un control al 100 % de la fiesta, como pasa también en una discomóvil donde hay peleas. Las reses corren por las calles y es difícil controlar en todo momento quién va con ellas», dice.

Menores junto a la barrera en el Torico de la Cuerda de Chiva, el sábado, en la primera carrera de la mañana, antes de comenzar. / Fernando Bustamante

Responsabilidad «particular»

Tanto Zaragoza como Troyano apelan a la responsabilidad particular de cada participante. En el caso de Vilamarxant, el primer edil explica que la coordinación fue buena y se expulsó del recorrido a personas que participaban en chanclas, a los que llevaban bebidas alcohólicas o habían bebido y también a menores. Uno de ellos fue corneado y trasladado a un centro hospitalario de urgencia, donde ha estado desde el lunes en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Según pudo saber ayer este diario, el joven fue intervenido el martes de madrugada y con toda probabilidad subiría a planta ayer por la tarde.

La cogida de este menor en Vilamarxant se suma a otras dos sucedidas en agosto en los festejos taurinos de Meliana y de Simat de la Valldigna.