Los libros de texto gratis ahorrarán a las familias hasta 400 euros en la vuelta al cole

Las familias valencianas se podrán ahorrar de 300 a 400 euros esta vuelta al cole gracias a los libros de texto gratis en el programa Xarxa Llibres. Así lo estima la Unión de Consumidores, que añaden que este año las familias reutilizarán más materiales escolares, ropa y calzado para contener el gasto lo máximo posible ante de las vueltas al cole más caras de la historia.

De Infantil (unos 300 euros) a Bachillerato (400) el gasto en libros es el principal dispendio que tienen que hacer las familias cada año en toda España. En la Comunitat Valenciana, sin embargo, existe este programa de préstamo de libros desde 2016 que evita que las familias tengan que comprar los títulos si donan los suyos para que los disfrute otra persona y así nutrir el banco de libros.

Según un estudio reciente de la plataforma Idealo, el kit básico para la vuelta al cole -sin contar libros- incluye mochila (29,85), chándal (35,37), papelería (47,32) y calzado deportivo (37,37). En total, casi 150 euros para que el niño o niña esté listo para la vuelta a las aulas. Es aquí donde las familias tratarán de ahorrar lo máximo posible reutilizando todo lo que se pueda de años anteriores, según estima la Unión de Consumidores.

Libros seleccionados por la Conselleria de Educación. / Levante-EMV

Según el informe, la de este año es una de las vueltas al cole más caras de la historia, precedida de unos cursos de subida general de los precios. Los libros, por ejemplo, han subido un 17 % en dos años. Por eso muchas familias han optado por la digitalización (comprar una tablet o un ebook) para ahorrar, pero esto también ha aumentado de precio un 41% en los últimos dos cursos escolar. En 2022 los libros digitales costaban 275 euros, mientras que hoy están en 332. España, de hecho, es el país europeo donde más han aumentado el precio de los ebooks.

Para participar en el programa de banco de libros por primera vez es necesario mandar una solicitud vía telemática o ir al centro escolar. El plazo está abierto hasta el 11 de noviembre. Los únicos requisitos son "el compromiso de hacer un uso responsable de los libros y de los materiales que proporcione el centro y devolverlos una vez acabe el centro escolar". Si no, no se podrá participar de nuevo en el programa del banco de libros.

Gasto en libros pese a la Xarxa

Sin embargo, la Xarxa Llibres no llega a todo, y las familias deberán rascarse el bolsillo. Según un informe de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), el curso pasado un 27 % de los valencianos se tuvo que gastar 100 euros en libros, y otro 26 % desembolsó más de 300. Aunque el banco de libros ayuda al ahorro a la mayoría, no llega a todos los casos y muchos tienen que comprar material nuevo al no tenerlo en el centro escolar.

Respecto a las familias que optan por dispositivos electrónicos, la mayoría ya los tienen comprados de otros años. Pese a todo, las licencias digitales se sitúan entre los 200 y los 300 euros, aunque en un 31 % de los casos el centro escolar las ofreció gratis.

Además -según datos del curso pasado- un 52 % de las familias utilizaron los servicios de comedor de los colegios, un 12 % el transporte escolar, un 67 % inscribieron a sus hijos en actividades deportivas y un 47 % en otro tipo de actividades como música, o idiomas.

Planificar las compras y reutilizar material y ropa

La Unión de Consumidores ha elaborado un decálogo de recomendaciones para reducir el desembolso económico de las familias con menores en edad escolar que están preparando la vuelta al cole.

El primer consejo es llevar un control de gastos. "Una simple contabilidad doméstica nos permitirá conocer al detalle todos los gastos hasta el más insignificante y nos ayudará a reducir el gasto que supone el regreso a las aulas", explica la entidad.

Repasar todo el material escolar que tenemos en casa y hacer una lista de lo que realmente necesitamos es otra recomendación. "Si tenemos más hijos, seguro que por casa tenemos carpetas, estuches etc. que haya utilizado el mayor y aún se le pueda sacar provecho".

Vuelta al cole en una imagen de archivo. / Fernando Bustamante

Por otro lado, se recomienda no comprar todo el material a la vez en el mismo establecimiento, ya que puede haber variaciones de precios de unos lugares a otros, y mirar la calidad de los productos decidiéndose por el que mejor calidad-precio tenga.

En cuanto a la ropa y calzado, sacar partido de todo lo que se pueda del año anterior y con una lista con lo necesario adquirir realmente lo que se necesite. En caso de utilizar uniforme, revisar la ropa de otros años para comprobar aquellas prendas que pueden seguir utilizándose, adquirir los packs de camisetas, calcetines y demás ofertas que sale más económico. También es conveniente dar la ropa de uniforme que se queda pequeña al alumnado del centro más pequeño.

Por último, es de vital importancia no acudir a créditos rápidos para la financiación de los gastos de la vuelta al cole, ya que este tipo de préstamos tienen unos altos intereses que pueden poner en jaque la economía familiar.