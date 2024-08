Los estudiantes de la FP privada se disparan un 250 % en una década

Los estudiantes de la FP privada se han disparado un 253 % en una década. Es la principal conclusión del último Observatorio de la Formación Profesional publicado por Caixabank Dualiza este miércoles. En concreto, la privada ha pasado de tener 3.435 estudiantes en 2013 a 12.135 en el curso 2022-23. El mayor tirón lo ha tenido el Grado Superior.

En España el crecimiento es aún mayor, del 465 %, apoyado fundamentalmente en los estudios a distancia, algo que no ha tenido tanto tirón en la C.Valenciana, con menos de mil estudiantes y tan solo en centros públicos de la provincia de València. Ni privados ni concertados tienen estudiantes a distancia.

Por provincias, el aumento más destacado es el de la provincia de Castellón (que también contaba con menos alumnos en un inicio) con un incremento de un 453 % de estudiantes en la privada. Pasan de 165 a 913. También es destacable que el alumnado en centros concertados disminuye un 15 %. La pública crece un 11 % y pasa de 8.227 a 9.135 estudiantes.

En Valencia la pública cuenta con 41.355 estudiantes, seis mil más que hace una década, y la privada ha crecido un 240 %, pasando de 2.554 a 8.688. Es decir, la privada ha crecido en el mismo número de alumnos que la pública en los últimos diez años. En Alicante la privada sube también un 253 %, de 716 a 2.534 estudiantes, y los centros públicos suman 5.000 alumnos nuevos.

La FP no toca techo

Hace mucho tiempo que la FP pasó la barrera psicológica de los 100.000 estudiantes, y cada año que pasa se acerca cada vez más para dar el sorpasso a la universidad. En el curso 2016-201 había 95.000 alumnos y alumnas de Formación Profesional, mientras que en el curso 2021-22 eran ya 115.000. En ese mismo curso, el alumnado universitario era de 129.000. La universidad crece, pero la FP lo hace a mayor ritmo.

En los últimos cinco cursos, la FP ha tenido un crecimiento sostenido, y 800.000 estudiantes han cursado estos estudios. En la Comunitat Valenciana, uno de cada tres estudiantes de enseñanzas postobligatorias están en la FP.

Feria Valencia . 300 estudiantes de FP haciendo pruebas pen la competicion de Skills FP , de donde saldra un equipo valenciano para competir con el resto de comunidades autonomas / F.Calabuig

Las FP con más demanda

La privada se nutre, fundamentalmente, del alumnado de los ciclos con más demanda que no entra en la pública. Así, seis de cada diez estudiantes de ciclos formativos de la familia de Sanidad estaba matriculado en un centro privado el curso pasado. En Imagen y Sonido o Actividades Físicas y deportivas eran cuatro de cada diez, y en Marketing 3 de cada 10.

La principal explicación a esto es que la alta demanda favorece la rentabilidad de los centros privados, que no ofrecen casi ningún ciclo de las familias menos populares, debido a que se necesita una financiación considerable para montarlos.

Una estudiante de FP en Feria Valencia / Francisco Calabuig

En cuanto a la concertada, crece fundamentalmente en la FP Básica (pensada para como una alternativa a la ESO para los jóvenes que pueden acabar en fracaso escolar). Estos centros han crecido un 130 % en este periodo, concentrando una de cada cuatro plazas de Grado Básico. Los centros privados no concertados prácticamente no están presentes en ese nivel.

Es en la FP de Grado Medio y Superior donde la privada ha aumentado su presencia más que considerablemente. También crecen los centros públicos entre un 10 y un 29 % y los concretados alrededor de un 8 %, gracias al tirón que sigue teniendo la FP, que parece que no toca techo con más matriculados cada año.

Diversidad en la pública

Otro dato que aporta el estudio es que los centros públicos acogen una mayor proporción de estudiantes extranjeros y con necesidades específicas de apoyo educativo, sobre todo en el Grado Básico. En general, los colectivos que tienen un mayor riesgo de exclusión social se concentran en la educación pública, mientras que en la privada están los perfiles con mayor renta.

La matriculación que más crece en el Grado Básico es la de estudiantes con necesidades educativas específicas, lo que podría significar que muchos de ellos consiguen salvar el abandono escolar gracias a esta formación, y reengancharse en estudios de mayor nivel al acabar, como un grado medio.

Feria Valencia . 300 estudiantes de FP haciendo pruebas pen la competicion de Skills FP , de donde saldra un equipo valenciano para competir con el resto de comunidades autonomas / F.Calabuig

Evolución de la matrícula

Donde no hay muchos cambios es en las cinco familias de FP más demandadas por los estudiantes, que no siempre coinciden con las que ofertas de trabajo tienen. Cinco familias acumulan el 61 % del alumnado y el 71 % de las mujeres matriculadas.

La primera es Sanidad, que tiene el 16 % de todos los estudiantes, le sigue Administración y Gestión con un 14 %, Informática y Comunicaciones (13 %), Servicios Socioculturales y a la Comunidad (10 %) y Comercio y Marketing (7 %).

Feria Valencia . 300 estudiantes de FP haciendo pruebas pen la competicion de Skills FP , de donde saldra un equipo valenciano para competir con el resto de comunidades autonomas / F.Calabuig

La familia de informática es la que más puestos de trabajo suele demandar todos los años, pero también es la que mayor brecha de género tiene, con solo un 3 % de mujeres matriculadas. La de Sanidad, en cambio, tiene mayoría de mujeres. Un 27 % de todas las féminas matriculadas en la FP lo hacen en esta rama, y solo el 6 % de los hombres.