Sanidad activa la vacunación contra la viruela del mono en todos los hospitales valencianos

Todos los hospitales valencianos tienen ya implantado el circuito de vacunación contra el virus del mpox, antes conocido como la viruela del mono. La Conselleria de Sanidad ha realizado las tareas necesarias de información al personal y los servicios sanitarios para ponerlos en marcha y para que los profesionales sanitarios conozcan el protocolo a seguir para la inmunización entra esta enfermedad. Lo ha hecho justo una semana después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia sanitaria internacional por el crecimiento de casos en África central, aunque el lunes ya avanzó que instalaría un punto de vacunación en cada uno de los hospitales valencianos con Servicios de Medicina Preventiva, excepto los HACLES. Estos se suman a los tres CIPS (Centro de Información y Prevención del SIDA) provinciales que ya estaba administrándola. En total, habrá una treintena de puntos de vacunación en la Comunitat Valenciana.

El personal conoce el protocolo, aunque este podría cambiar en los próximos días cuando el Ministerio de Sanidad actualice el relativo a los turistas y viajeros. Según lo acordado en la Comisión de Salud Pública, celebrada ayer, se estudiará el caso particular de cada persona que viaje al centro de África para ver si se le recomienda o no la vacunación. Lo pidieron las comunidades autónomas y cómo lo estipule el Ejecutivo será lo que determine el cambio del protocolo actual. En esta reunión, también se decretó no ampliar la vacunación fuera de los grupos de riesgo, para quienes la Generalitat Valenciana "dispone de todos los medios necesarios para garantizarles la vacunación", ha asegurado el conseller Marciano Gómez.

"Normalidad" epidemiológica

La ampliación de los puntos de vacunación es una medida para adelantarse a la enfermedad porque, según Gómez, la situación epidemiológica "es de normalidad" por lo que "la población puede estar tranquila porque no estamos ante una situación como la del covid19". De hecho, Salvador Peiró de Fisabio ya descartó la pasada semana que se pueda producir un brote de casos como el ocurrido en 2022, cuando se registraron 547 positivos confirmados en la autonomía valenciana.

Las cifras oficiales también muestran esta baja transmisión de la enfermedad. A lo largo del 2024, son solo 12 los positivos en la Comunitat Valenciana; y solo uno de ellos se ha producido en los meses de julio y agosto como recogió ayer el último informe del Ministerio de Sanidad. Esto deja la cifra total en 585 desde el año 2022 y el 93 % de ellos se produjeron en 2022.

Un circuito con dos vías

El diseño del circuito de la vacunación del virus mpox tendrá dos vías:

Una para los grupos de riesgo.

Y otra para los que se hayan visto expuestos a casos confirmados.

En el primero de los grupos, están las personas de riesgo. A ellas Sanidad recomienda inmunizarse antes de una potencial exposición a la enfermedad. Se encuentran las personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo; especialmente, pero no exclusivamente, hombres que tienen sexo con otros hombres; y las personas con riesgo por su profesión. Se trata principalmente en consultas o laboratorios. Estos grupos deben solicitar la vacunación bien en los CIPS provinciales, bien en su hospital de referencia, a través de los centros de salud, consultorios auxiliares, puntos de atención continuada o centros de salud sexual y reproductiva. También desde Urgencias o las consultas externas de Medicina Interna, Infecciones, Dermatología, entre otras, se derivará a estas personas a los profesionales de Medicina Preventiva.

Pruebas PCR para la viruela del mono. / EP

Por el contrario, el segundo grupo será citado por el personal de los centros de salud después de que la persona contagiada haga una identificación de sus contactos. Además, las personas que manifiesten que han estado en contacto con una persona portadora del cirus serán remitidas al servicio de Medicina Preventiva, donde se valorará su vacunación o no. En caso de ser personal sanitario, deberán realizar la solicitud a través de la unidad de Prevención de Riesgos Laborales.