Estafas, mercadeo de citas, y falta de personal: una mañana en el atasco de la DGT

"No hay citas". "Imposible". "Para esto tienes que pedir cita en la DGT, pero esque no hay". "Busca en Google y métete todos los días a todas horas, a ver si hay suerte". "Ya no hacemos canjes porque no hay citas". Son respuestas de varias gestorías y centros de certificados cercanos a la Jefatura Provincial de Tráfico a la gente que, por desesperación, se acercaba este jueves a ellos para intentar conseguir cita para que le atendieran. Todos sin éxito.

Como adelantó Levante-EMV este miércoles, el atasco administrativo de la DGT ha propiciado la aparición de un mercado negro de citas por hasta 270 euros que se aprovecha de la necesidad de la gente. La mayoría son para canjes del carnet de conducir (es decir, homologar un carnet extranjero), aunque los afectados no son solo inmigrantes. "Hay atasco para todo, hasta los que piden cita para cambiar de nombre un vehículo les ha tocado esperar meses", cuenta una trabajadora de un centro de certificados.

Valencia VLC los usuarios de la DGT en Valencia estan tienen dificultades para encontrar cita previa / F.Calabuig

Incluso se han dado casos de estafas en las citas para tráfico de los que este diario ha tenido constancia. "En varias ocasiones ha llegado gente con su papel 'oficial', y cuando le hemos preguntado si le había llegado un mensaje al móvil de la DGT nos han dicho que no. Les habían estafado", cuenta un trabajador de una gestoría.

Fuentes de la Jefatura de Tráfico explican que la raíz del problema es la falta de trabajadores en la administración, que además se siguen reduciendo debido a un alto número de jubilaciones este año que de momento están sin cubrir. Añaden que se trata de un colaposo generalizado en toda la administración, no solo en València.

Mercadeo extendido

Así, el tráfico de citas ya está extendido por toda España, y afectados que viven en València compran su turno y viajan a otras ciudades para hacer el trámite. La principal, por número de comisarías, y por tanto de citas es Madrid, pero según se recoge en grupos de redes sociales se venden citas en Cáceres, Barcelona, o Vigo.

Los precios oscilan en función de la desesperación de la gente y del trámite a realizar. Hay citas por 15, 25, 60, 120 y hasta 270 euros. "Los canjes son lo peor, hace meses que decidimos que no íbamos a hacer más porque no hay cita", explica un trabajador de una gestoría. Al ser un trámite muy complejo (ya que las administración del país de origen tiene que mandar documentación) es el que más ha sido afectado por el atasco, a pesar de ser uno de los más demandados por los extranjeros que necesitan permiso de conducir para trabajar en España. "Llegas a España y te dicen que tienes 6 meses para canjear el carnet, pero lo intentas y no hay citas. Es surrealista", critican en una gestoría.

Cita DGT / Levante-EMV

Medidas contra las estafas

La DGT ha implementado medidas recientemente para acabar con las estafas que se están dando a raíz del colapso y de la falta de citas. La principal es vincular la cita con un número de teléfono, lo que sirve para que sea mucho más difícil acaparar los turnos, como se hacía antes mediante bots informáticos. La cita se pide por ordenador pero necesita confirmarse desde el teléfono móvil del usuario.

Otra medida es la de confirmar que se ha conseguido la cita mediante un mensaje de texto de la DGT, lo que sirve para que el ciudadano esté seguro de que ha sacado correctamente el turno. Pese a estas dos medidas, que ya están en vigor, el mercado negro sigue activo y con capacidad de sortear las barreras.

Cita para la DGT / Levante-EMV

Otro factor que agrava el colapso (según coinciden varios centros) es la cita previa, que llegó como forma provisional para capear la pandemia pero que se ha acabado quedando en muchísimos sectores de la administración pública hasta el día de hoy.

Imposible lograr turno

En varios centros de certificados cercanos a la Jefatura de Tráfico explican que contaban con gestores para ayudar a sacar citas a los interesados (ya que ellos tienen prioridad con la administración) pero el atasco ha llegado a un punto tal que han dejado de hacerlo y se dedican a otro tipo de labores.

"Decimos a la gente que se meta en Google e insista porque cada semana sacan citas. El problema es que no sabemos ni cuantas citas ni a qué hora y día las sacan, hay mucha falta de información", explica una trabajadora de un centro. "Hay gente que lleva más de un año para poder canjear su carnet, o meses para un trámite sencillo como el duplicado del carnet", reivindican.