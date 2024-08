El Consell Jurídic avala el recurso del Consell contra la ley de Amnistía

Vía libre legal para que el Consell presente su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional. Según ha podido saber este periódico, el Consell Jurídic Consultiu ha validado este viernes por unanimidad el texto elaborado por la Abogacía de la Generalitat para oponerse a la norma aprobada el pasado mayo en el Congreso en una reunión en la que este ha sido el único punto del día.

El Gobierno valenciano activó a la Abogacía de la Generalitat el pasado 24 de julio para iniciar los trámites para apelar la ley orgánica 1/2024, la conocida como ley de Amnistía, al considerar que vulnera la Constitución. Una vez confeccionado el texto legal, Presidencia (departamento que tiene las competencias de Abogacía de la Generalitat) envió el recurso para recibir el examen del Consell Jurídic Consultiu, un procedimiento preceptivo y que ha analizado este viernes dándole su visto bueno.

El informe del Jurídic ha salido adelante con el visto bueno de todos sus integrantes y sin observaciones esenciales ni votos particulares, aunque sí que ha contado con algunas apreciaciones. Este apoyo unánime destaca porque esta institución está compuesta por consejeros electos durante la etapa del Botànic con una mayoría progresista. Sin embargo, estas sensibilidades previas no han influido en el dictamen final al estar basado exclusivamente en cuestiones técnicas y jurídicas, señalan las fuentes consultadas.

Así, la resolución del Jurídic no entra a juzgar la inconstitucionalidad o no de la ley de Amnistía, sino sobre la potestad legal que tiene la Generalitat para recurrir esta norma así como los fundamentos jurídicos dados en este texto. Es decir, no se resuelve sobre el fondo de la cuestión, que deberá decidir el propio tribunal de garantías, sino que considera que "existen elementos conflictivos" en la norma que requieren el posicionamiento del TC, entre ellas, las que afectaría al principio de igualdad y arbitrariedad.

Ahora, tras recibir este visto bueno, el pleno del Consell podrá aprobar la interposición de este recurso y llevar la ley de Amnistía al Tribunal Constitucional, una acción que están llevando a cabo todas las autonomías gobernadas por el PP y también la de Castilla-La Mancha, del PSOE. De hecho, la Junta de Castilla y León, también con un ejecutivo de los 'populares', recibió el visto bueno el pasado miércoles de su propio consejo consultivo a su recurso a la norma que borra los delitos del procés.

Tres meses para recurrir

Los tiempos del dictamen encajae dentro de los márgenes legales que tiene el Ejecutivo autonómico para presentar el recurso. La ley de Amnistía se aprobó en el Congreso el 30 de mayo, pero no se publicó en el BOE hasta casi dos semanas después, el 11 de junio, y según la norma, los organismos que quisieran recurrirla tienen hasta tres meses para poder hacerlo. Esto significa que al Gobierno valenciano se le acabaría el plazo el 11 de septiembre. El visto bueno del CJC es el último paso antes de que el Consell lo apruebe en su pleno, algo que podría ocurrir a la vuelta de las vacaciones.

