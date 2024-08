La Fiscalía alerta del aumento de los delitos de odio por xenofobia en 2024

«¡Asesino de niños!», le increpa a través de la ventanilla un conductor mientras ambos están parados en un semáforo. Este episodio de odio sufrido esta misma semana por un intérprete de árabe que lleva toda la vida trabajando en Valencia es solo un ejemplo más de que los mensajes de odio y bulos contra determinados colectivos inmigrantes en redes sociales están generando un clima peligroso que promueve la violencia contra aquel que viene de fuera, especialmente si proceden del otro lado del Mediterráneo. Tanto es así, que la sección de Delitos de Odio y Contra la Discriminación de la Fiscalía de Valencia ha detectado que en lo que llevamos de año 2024 se ha producido un ‘sorpasso’ en el que los procedimientos incoados por delitos de odio por xenofobia ya superan a la homofobia. Así, a la espera de que se publiquen los datos de la memoria de Fiscalía, los mensajes racistas y de islamofobia han desbancado a los discursos de odio contra los homosexuales, que durante el pasado 2023 fueron en la Comunitat el delito de odio más frecuente.

El crimen del pequeño Mateo, de once años, en Mocejón vino acompañado de un tsunami de mensajes criminalizando a menores migrantes, que ni siquiera cesaron cuando la Guardia Civil arrestó a su presunto asesino, un joven español de 20 años con trastorno mental. Pero no hace falta irse a Toledo, aquí en la Comunitat también lo hemos vivido recientemente con el asesinato en el puente de la Moreras de València, en el que esa misma noche del 30 de julio ya circulaba –incluso se hicieron eco algunos medios de comunicación–, que el hombre que acababa de degollar a otro era de origen argelino. Otro bulo deliberadamente intencionado, dado que en esos momentos la policía ya barajaba a otro sospechoso y cualquier posible testigo sería incapaz de saber la nacionalidad del autor solo por su aspecto.

De igual forma, todo crimen cometido por población migrante es aprovechado por estos «sembradores de odio en redes sociales» para lanzar sus mensajes xenófobos con el propósito deliberado de despertar entre la población sentimientos de odio, hostilidad y discriminación contra estos colectivos. Así ocurrió también en el asesinato de David Lledó, muerto a golpes con un bate de béisbol en Gata de Gorgos a mediados de junio. El hecho de que los tres detenidos por su presunta participación en el crimen fueran de origen marroquí propició que movimientos de extrema derecha abanderaran un movimiento contra sus asesinos haciéndolo extensible al resto de la comunidad musulmana del municipio. De hecho, programas de TV dieron cancha a estos mensajes xenófobos en horario de prime time.

¿Cómo se combate?

Para poner freno a este tsunami de odio en redes sociales, Susana Gisbert, delegada de la sección de delitos de Odio y Contra la Discriminación, remarca que «cuando veamos conductas de este tipo no hay que alentarlas, no quedarnos callados, y confirmar todas las informaciones tanto los particulares como los medios de comunicación». Y por supuesto denunciarlo ante las autoridades.

Una vez detectado el delito de odio el primer problema es el anonimato de las redes. Muchas cuentas se vinculan a un correo electrónico, pero nadie asegura que ese correo pertenezca a la persona que dice ser. Además, el funcionamiento de las redes sociales hace que al tener el servidor en otro país no estén sujetos a las leyes nacionales, lo cual dificulta la labor de investigación y cooperación con los juzgados cuando se les requiere información.

El fiscal jefe de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ya planteó esta semana que se debería acabar con el anonimato en las redes y aboga por que las penas por delitos de odio grave lleven aparejada la prohibición de acceso a las redes sociales. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia condenó recientemente a un hombre de 49 años a una pena de un año y cuatro meses de cárcel, así como a la prohibición de acceder a la red social Facebook por un plazo de cinco años – con el cierre de su cuenta y la prohibición e crear otros perfiles en dicha red – tras un juicio de conformidad en el que reconoció haber realizado todo tipo de mensajes de odio que promovían la violencia contra los inmigrantes. «Al moro balas gruesas», publicaba junto una fotografía con fusiles de asalto. «Esto del cambio climático se nos va de las manos, en lugar de ver paisanos míos he visto más de 20 negros sueltos sin collar, ni chip ni vacunas, ni tan siquiera cartilla veterinaria y parasitaria». Y en otra publicación se mofaba de la muerte de un inmigrante en el salto masivo a la valla de Melilla. «Deberían poner un sembrado de minas como toda la vida!!! Así la noticia de un negro despachurrado no sería noticia!!», junto a tres emoticonos de una carcajada. La pena de cárcel se le ha suspendido con la condición de que se someta a cursos de reeducación en materia de igualdad.

Susana Gisbert, fiscal delegada de la sección de delitos de Odio y Contra la Discriminación. / I. Cabanes

«A los jueces les faltaba cierta sensibilidad»

Si bien antes se encontraban con el problema de que a los jueces «les faltaba cierta sensibilidad» con este tipo de delitos, al igual que «jurisprudencia al efecto en la que apoyarse», según matiza Gisbert, cada vez hay «una permeabilidad mayor al delito de odio» que hace que este tipo de conductas no queden impunes. Prueba de ello son sentencias como la dictada por la Audiencia Provincial de Valencia que impuso una condena de dos años y ocho meses de prisión al encargado de redes sociales de un partido de extrema derecha que atribuyó al colectivo LGTBI el origen de la viruela del mono. No obstante, el tipo penal no castiga directamente a quien lanza mensajes de odio contra determinados colectivos, sino que pide una serie de requisitos subjetivos, como crear un ambiente de hostilidad contra ese colectivo, lo que provoca que no haya una unanimidad doctrinal.

Sobre el incremento de casos incoados, Gisbert lo atribuye por un lado a una mayor sensibilidad social y por el otro al «ambiente de hostilidad en el que cualquier cosa que pasa quieren achacársela a los inmigrantes para justificar su política de inmigración».