Regadíos contradictorios

Como siempre, no voy a dar soluciones. Solo quiero plantear algunas contradicciones en relación con el regadío. En primer lugar, en mi percepción estoy sin duda condicionado por el hecho de ser un agricultor de secano de toda la vida. Olivos y almendros que solo dependen del agua de lluvia y que viven básicamente condicionados por ese elemento para producir más o menos kilos.

Este año ha sido un auténtico desastre, porque ha llovido muy poco durante otoño, invierno y primavera y, cuando se ha acordado de hacerlo, extrañamente, en verano, ha sido muy tarde para recuperar la cosecha en árboles que ni siquiera llegaron a florecer. En todo el entorno mediterráneo se ha producido una situación similar y es indudable que solo los que hayan podido regar estos cultivos de secano obtendrán cosecha.

No dejo de entender el intento de implantar algún tipo de riego localizado en esos entornos, pero mi convicción es que introducir el regadío en cultivos de secano es contradictorio porque el agua procede de la misma lluvia y si riego, porque no llueve, utilizando acuíferos que también se recargan con la lluvia, se sobreexplotarán y al final el problema será doble.

No obstante, dentro de esa contradicción sí que utilizo riego con agua potable para mi pequeño huerto de autoconsumo y para las plantas ornamentales y eso me permite generar un oasis dentro del secarral, del que no puedo evitar sentirme orgulloso, pero que no puedo extender por coste e infraestructura al resto de la explotación. De igual forma, todos estamos de acuerdo en que el riego localizado por goteo es mucho más eficiente que el riego tradicional por inundación. Pero lo cierto es que, ese tipo de riego, ha justificado una extensión del regadío al secano, más alejado a las fuentes tradicionales de agua, que no se hubiera dado nunca de otra manera.

Por otro lado, el riego tradicional generó múltiples espacios culturales y de biodiversidad que se han perdido con el riego moderno. De igual forma, no entiendo que me hablen de agricultura técnicamente ecológica si se utiliza regadío en entornos estructuralmente áridos. Todavía recuerdo el comentario de un agricultor ecológico casi integrista que defendía la permacultura con riego dentro de un secarral. En fin, que no hay quien nos entienda.